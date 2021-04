Comment bloquer les notifications dans Chrome pour qu’elles ne vous dérangent plus | La technologie

Si vous êtes fatigué de voir le message indiquant qu’une page veut vous envoyer des notifications dans Chrome, ne vous inquiétez pas car il est très facile de cesser de vous déranger. Nous expliquons à quel point il est facile de bloquer ces messages pour qu’ils n’apparaissent plus.

Cela n’échoue jamais: vous naviguez calmement et, lorsque vous entrez sur un nouveau site Web, un message apparaît soudainement indiquant que la page souhaite vous envoyer des notifications dans Chrome. Sûrement 99% du temps (sinon 100%) vous appuyez sur le bouton pour bloquer les notifications, et vous pensez probablement que c’est une nuisance que vous soyez constamment interrompu par ces types de messages.

Si vous vous sentez identifié à cette situation, nous avons de bonnes nouvelles à vous donner: Il est possible de bloquer les messages de notification dans Chrome afin qu’ils ne vous dérangent plus.. De plus, configurer le navigateur Google pour éviter ces interruptions inconfortables est très simple et ne prendra pas plus de quelques secondes.

Avez-vous remarqué que Google Chrome est plus lent? Pas de panique: nous vous expliquons comment rendre votre navigateur plus rapide et vous pouvez naviguer à pleine vitesse.

Ici, nous expliquons étape par étape comment désactiver les notifications dans Chrome pour ordinateur de bureau:

Cliquez sur l’icône à trois points située dans le coin supérieur droit et sélectionnez Réglage. Aller à la section Confidentialité et sécurité et cliquez Paramètres du site. Faites défiler jusqu’à la section Autorisations et cliquez sur Notifications. Dans cette fenêtre, vous verrez la liste des sites sur lesquels vous avez bloqué les notifications et vous avez la possibilité d’empêcher plus de messages d’être ignorés lorsque vous visitez de nouveaux portails. Pour ce faire, décochez la case “Les sites peuvent vous demander si vous souhaitez qu’ils vous envoient des notifications.”

Si vous préférez, vous pouvez cocher la case “Utilisez des notifications plus discrètes (bloquez les notifications contextuelles pour éviter les interruptions)De cette façon, les sites Web pourront continuer à vous demander, car certaines notifications peuvent vous intéresser (Netflix ou Google Meet, par exemple), mais elles seront plus discrètes et ne vous dérangeront pas avec une fenêtre contextuelle. une fois les paramètres terminés, redémarrez Chrome pour appliquer les modifications.

Si tu le souhaites, vous pouvez également vous débarrasser de ces messages ennuyeux sur votre mobile. Pour savoir comment procéder étape par étape, consultez ce didacticiel expliquant comment désactiver les notifications Web dans Chrome pour Android.