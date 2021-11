Comment bloquer quelqu’un sur Spotify – C’est enfin possible

Vous voulez savoir comment bloquer quelqu’un sur Spotify ? La fonctionnalité est enfin disponible – après des années de demande.

Vous ne considérez peut-être pas Spotify comme un service social, mais le partage de listes de lecture et les abonnés en font un. Spotify a enfin ajouté la possibilité d’empêcher les utilisateurs d’accéder à vos listes de lecture ou de suivre votre compte pour voir quelle musique vous aimez. Auparavant, vous deviez contacter le service client pour vous débarrasser d’un suiveur agaçant.

Vous pouvez désormais bloquer les utilisateurs de Spotify à partir d’appareils de bureau et mobiles.

Les utilisateurs de Spotify demandent une fonctionnalité de blocage depuis au moins 2018. La société l’appelait à l’époque une « bonne idée » et il a fallu trois ans pour la mettre en œuvre. En 2019, Spotify a ajouté « ne jouez pas cet artiste » pour permettre aux utilisateurs de bloquer des artistes spécifiques – mais toujours aucun moyen de bloquer les utilisateurs sur Spotify.

Spotify dit qu’il introduit le blocage des utilisateurs comme un moyen de donner aux gens « la meilleure expérience possible dans l’environnement le plus sûr possible ». La fonctionnalité est déployée cette semaine et voici comment en profiter si vous n’aimez pas certains de vos abonnés actuels à la playlist.

Comment bloquer quelqu’un sur Spotify

Recherchez son nom d’utilisateur et appuyez sur son profil.Cliquez sur le bouton à trois points dans le coin supérieur droit.Sélectionnez « bloquer ».

Félicitations! Les utilisateurs bloqués ne peuvent plus interagir avec vous, voir vos listes de lecture, votre activité d’écoute ou les chansons que vous avez aimées. Il s’agit d’une fonctionnalité indispensable, car une personne avec qui vous vous entendiez bien auparavant n’est peut-être plus votre tasse de thé. Cela vous permet de bloquer l’utilisateur sans espérer qu’il n’espionne pas votre activité d’écoute.

Il offre aux utilisateurs la tranquillité d’esprit d’écouter de la musique et des podcasts sans se soucier de qui fouine. C’est le côté malheureux de la diffusion de vos habitudes d’écoute – mais au moins Spotify écoute enfin les utilisateurs, même s’il a des années de retard.