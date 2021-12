Edgar Cervantes / Autorité Android

L’une des dernières fonctionnalités de Spotify est la possibilité de bloquer d’autres utilisateurs. Bloquer quelqu’un révoque son accès à votre page Spotify, à vos listes de lecture et à votre activité.

Cette fonctionnalité est très demandée depuis des années. Avant, lorsque vous vouliez bloquer quelqu’un sur Spotify, vous deviez suivre un processus approfondi et contacter le service client de Spotify. Ce n’est plus le cas, et bloquer les gens est maintenant très facile. Voyons comment bloquer quelqu’un sur Spotify.

RÉPONSE RAPIDE

Pour bloquer un autre utilisateur sur Spotify, accédez à leur profil. Lorsque vous y êtes, cliquez sur le … bouton. Cela ouvrira un menu déroulant contenant le Bloquer option. Sélectionnez ceci pour bloquer cet utilisateur.

Étape 1 : Accédez au profil de l’utilisateur que vous souhaitez bloquer

Rendez-vous sur le profil de l’utilisateur que vous souhaitez bloquer sur Spotify. Vous pouvez le faire de plusieurs manières.

Sur le bureau

Si vous êtes « amis » avec eux, ils peuvent apparaître dans la barre latérale à droite sous l’activité des amis. Dans ce cas, vous pouvez simplement cliquer avec le bouton droit sur leur nom et sélectionner « Bloquer ».

Si vous ne les avez pas suivis, ils vous suivent peut-être. Dans ce cas, ouvrez le menu déroulant à côté de votre nom en haut de l’interface utilisateur. Sélectionnez ensuite Profil.

Lorsque vous êtes dans votre profil, faites défiler vers le bas jusqu’à ce que vous voyiez Suiveurs. Trouvez la personne que vous souhaitez bloquer dans cette liste.

Sur le mobile

Appuyez sur la roue dentée en haut à droite de l’application Spotify pour ouvrir Paramètres.

Sélectionnez la première option en haut, qui est Voir le profil.

De là, ouvrez votre liste de Suiveurs.

Trouvez la personne que vous souhaitez bloquer, puis cliquez dessus.

Étape 2 : Sélectionnez « … »

Sur le bureau

Sélectionnez le « … » sous le nom et la photo de profil de l’utilisateur que vous souhaitez bloquer.

Alternativement, vous pouvez cliquer avec le bouton droit sur le nom ou la photo de profil elle-même.

Sur le mobile

Une fois que vous avez navigué jusqu’à la personne que vous souhaitez bloquer, il y aura trois points verticaux en haut à droite de l’interface utilisateur. Sélectionnez ceci.

Étape 3 : sélectionnez « Bloquer »

Sur le bureau

La dernière étape consiste simplement à sélectionner Bloquer de la liste d’options dans le « … » menu.

Sur le mobile

Dans la liste déroulante, il y aura un Bloquer option en bas. Sélectionnez ceci.

FAQ

Puis-je bloquer une chanson ?

Accédez à une chanson, appuyez sur les trois points à côté, puis sélectionnez Aller à la chanson Radio. Trouvez cette chanson dans cette radio de chanson spécifique, appuyez sur les trois points à côté, puis sélectionnez Cacher cette chanson.

Si vous accédez au profil d’un artiste, vous pouvez appuyer sur les trois points à côté de son nom, puis sélectionner Ne joue pas ça.

