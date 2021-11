Comment bloquer, signaler et supprimer le spam sur WhatsApp

Sortez cette camelote d’ici !

WhatsApp est un service de messagerie rapide, pratique et sécurisé, mais il est toujours possible que vous receviez occasionnellement des messages de spam ou des appels. Après tout, la seule chose dont tout le monde a besoin est votre numéro de téléphone pour vous contacter sur le service. Si des spammeurs importuns parviennent à mettre la main sur votre numéro, vous n’avez pas à vous inquiéter trop – il existe un moyen simple de bloquer et de signaler les expéditeurs sur l’application Android afin que vous ne soyez plus jamais harcelé par eux.

Blocage et signalement

Le moyen le plus simple d’empêcher quelqu’un de vous envoyer des messages indésirables (spam ou autre) consiste simplement à les bloquer à partir de WhatsApp lui-même. Pour faire ça…

Ouvrez le chat pour le numéro que vous souhaitez bloquer et appuyez sur le menu à trois points dans le coin supérieur droit de l’écran, puis sélectionnez Plus. Appuyez maintenant sur Bloquer. Vous devrez maintenant confirmer que vous souhaitez simplement les empêcher de vous appeler ou de vous envoyer des messages avec l’option « Bloquer ». Alternativement, vous pouvez sélectionner Bloquer et signaler, ce qui les empêchera de vous contacter et déposera également un rapport avec WhatsApp afin qu’il sache que ce numéro est responsable de l’envoi de spam.

Une autre façon de signaler et de bloquer un contact sur WhatsApp consiste à appuyer à nouveau sur les trois points verticaux dans le coin supérieur droit, sélectionnez Plus, puis choisissez l’option Signaler. Vous pouvez alors choisir de signaler et de bloquer l’utilisateur à la fois.

Ces deux méthodes ont le même résultat, donc peu importe la façon dont vous le faites. Gardez à l’esprit que si vous signalez un contact, WhatsApp reçoit les cinq derniers messages envoyés par l’utilisateur, qui n’en sera pas informé.

Si vous utilisez WhatsApp Web ou l’application de bureau, vous devrez appuyer sur le menu à trois points ou sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit d’une discussion, puis accéder aux informations de contact. Faites défiler vers le bas, puis vous trouverez des options distinctes pour Bloquer et signaler le contact.

Supprimer les spams

Maintenant que vous avez bloqué (et éventuellement signalé) l’expéditeur, vous pouvez supprimer les messages pour ne plus avoir à les voir dans vos chats…

Dirigez-vous vers votre écran Chats et appuyez longuement sur le chat en question. Appuyez sur la petite icône de poubelle qui apparaît dans la rangée de boutons en haut de l’écran.

Galerie d’images (1 images)

Pour les utilisateurs de WhatsApp Web ou les utilisateurs de bureau, ouvrez le chat que vous souhaitez supprimer, cliquez sur le menu à trois points/flèche vers le bas, puis sur Informations de contact. Faites défiler vers le bas et cliquez sur l’option Supprimer le chat.

Et juste comme ça, votre WhatsApp est exempt de spam et vous pouvez être tranquille en sachant que l’expéditeur embêtant a été bloqué et signalé. Si vous recherchez d’autres guides pratiques sur l’utilisation du service de messagerie crypté toujours populaire, consultez nos articles sur l’utilisation de WhatsApp sur votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable et sur la façon d’envoyer des messages qui disparaissent.

