Comment bloquer un contact et ses futurs comptes Instagram | La technologie

Sur Instagram, comme sur tout réseau social, un utilisateur peut être empêché de revoir ce que nous publions. Le problème survient lorsque cet utilisateur ouvre un autre compte, car si nous avons un profil public, il reverra toutes nos actualités et nos histoires. Bon, maintenant il y a une faculté pour que tu ne puisses pas le faire, même si tu changes de compte.

A nous tous qui avons Instagram ou un autre réseau social, le fait d’avoir un contact qui nous agace ou qui est simplement là pour faire du mal, avec des insultes ou des commentaires faux, nous est arrivé. La meilleure solution, avant d’entrer dans le même jeu que lui, est de bloquer ledit compte pour qu’il ne continue pas à vous déranger.

Cependant, le problème réapparaît lorsque cela la même personne ouvre un autre compte, mais avec un nom différent, car la plupart du temps, nous subirons à nouveau les mêmes commentaires déplacés.

Nous pouvons bloquer tous les comptes ouverts, mais la vérité est que le nombre de comptes que vous pouvez continuer à ouvrir peut être infini.

C’est pourquoi à partir d’Instagram, ils ont créé une faculté pour pouvoir bloquer les futurs comptes Cette personne ouvre désormais, il sera donc beaucoup plus difficile de la déranger à nouveau.

On va maintenant savoir ce que peut faire Instagram pour qu’un compte ne nous dérange pas :

Comment bloquer un compte

La première chose que nous devons savoir est que nous pouvons bloquer un compte à un utilisateur quand nous le voulons. Si cela nous dérange de quelque façon que ce soit, le mieux sera bloquez-le et partez.

Il est vrai que la grande majorité des personnes qui utilisent Instagram ne sont pas nuisibles aux autres et la coexistence est tout à fait correcte. Mais il y a des moments où vous pouvez rencontrer d’autres utilisateurs qui peuvent être lourds, courts ou grossiers.

Les robots d’Instagram. Toujours à la limite de la loi, ils promettent de nous faire gagner des followers sur Instagram, et d’obtenir des Likes sans effort. En quoi consiste-t-il ? Est-ce qu’ils travaillent? Quels sont les risques ? Nous répondons à toutes les questions.

Dans le cas où vous ne pouvez plus retenir une personne, il est préférable de la bloquer afin qu’elle ne puisse pas continuer à vous déranger. Pour ce faire, les étapes suivantes doivent être suivies :

Nous ouvrons Instagram, Comment pourrait-il en être autrement. Ensuite, nous devons localiser le compte de la personne que nous voulons bloquer et entrez immédiatement son profil. Une fois dans le profil, cliquez sur le trois points verticaux que nous retrouverons en haut à droite. Dans la liste déroulante qui vient de sortir, nous sélectionnons bloquer. Ensuite, nous devons marquer l’option Bloquer pour puis le nom de ce compte.

Comment bloquer les futurs comptes du même utilisateur

Comme nous l’avons déjà évoqué, l’utilisateur que nous avons bloqué peut créer plus de comptes. Si nous voyons que cela se produit, le meilleur sera bloquer également les comptes que vous créez au fil du temps afin qu’il ne puisse pas nous déranger à l’avenir.

Cette action peut sembler a priori assez radicale, mais il est vrai que bien souvent il n’y a pas le choix. Sur Instagram ils le savent et c’est pourquoi maintenant ils donnent la possibilité de bloquer.

Il faut effectuer les mêmes étapes que dans le cas précédent avec une petite variation :

Nous ouvrons Instagram. Voyons maintenant localiser le compte de la personne que nous voulons bloquer. Nous entrons dans votre profil et cliquons sur le trois points verticaux que nous trouverons dans la partie supérieure droite de l’application. Maintenant, nous obtenons un écran où nous devons cliquer sur bloquer. À ce moment-là, nous avons deux options parmi lesquelles nous devons marquer celle qui dit Bloquer (nom du compte) et les nouveaux comptes que vous pouvez créer.

De cette façon, dès que cet utilisateur ouvre un nouveau compte, il fera partie de ceux qui sont bloqués.

C’est un excellent moyen de se protéger contre les individus qui n’hésitent pas à changer de compte.

Si le blocage vous semble trop important, vous pouvez restreindre un utilisateur

Si le blocage semble exagéré, vous pouvez toujours restreindre cet utilisateur. C’est une formule beaucoup moins agressive, mais pleine de restrictions.

Ces restrictions sont que limiter les interactions de l’utilisateur que nous restreignons, seulement nous verrons les commentaires de cette personne sur Instagram et tous les messages iront automatiquement à la liste des demandes un message.

Les étapes que vous devez suivre sont les suivantes :

Nous ouvrons la rubrique Réglage d’Instagram, en entrant dans notre profil et en cliquant sur le trois bandes verticales en haut à droite de l’écran. Ensuite, nous allons confidentialité. Ensuite, nous devons trouver où il est dit Comptes restreints et appuyez sur. A ce moment, cliquez sur continuer et puis on verra Cherche endroit où nous écrivons le nom du compte que nous voulons restreindre. Dès qu’il sort, il suffit de cliquer sur Restreindre et ce compte sera laissé à cet effet.

Grâce à tout ce que vous avez lu aujourd’hui, vous savez déjà comment restreindre et bloquer un compte utilisateur et même bloquer tous les comptes créés par le même utilisateur.

C’est un bon moyen de se protéger contre ces personnes toxiques que seuls ceux qui font face ou sont extrêmement lourds quand il s’agit d’être sur les réseaux sociaux.

Sans aucun doute, nous tous qui passons par ce type de réseaux comme Instagram, nous finissons par bloquer quelqu’un, car, malheureusement, il y a des gens qui ne veulent pas vivre en harmonie avec les autres et ne recherchent que la confrontation. Dans ce cas, le mieux est de réduire nos pertes et de ne pas nous compliquer la vie, si nous devons bloquer, qu’il en soit ainsi.