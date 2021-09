Better Call Saul est actuellement au milieu de la production de sa sixième et dernière saison sur AMC. Selon Thomas Schnauz, au moins sept des treize épisodes ont été tournés et sont en post-production. Malheureusement, pour les téléspectateurs avides, l’EP ne pouvait pas dire exactement quand la production se terminerait ou quand (et comment) les épisodes seraient diffusés sur le réseau.