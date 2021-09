Comment Bob Woodward le fait-il ? Plus : Politico et « Off the Record ».

David Shoemaker est un homme marié ! Après avoir discuté des noces, Bryan et David abordent Peril, le dernier livre de Bob Woodward, co-écrit par Robert Costa (6h00). Ensuite, ils plongent dans la débâcle “OFF THE RECORD” de Politico (25:30) et facturent des frais pour être sur les podcasts (34:22). De plus, la blague Twitter surmenée de la semaine et David Shoemaker devine le titre Strained-Pun.

Hôtes : Bryan Curtis et David Shoemaker

Producteur associé : Lani Renaldo

