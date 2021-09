Comment Bon Jovi est passé de héros de la ville natale à des stars mondiales

À la sortie de l’album au succès retentissant et déterminant pour la carrière Glissant lorsqu’il est mouillé, Bon Jovi était l’un des plus grands groupes de hard rock à la fin des années 80. Avec un trio de hits du Top 10 alimentés par des paroles pertinentes et de gros riffs, le groupe est passé d’un groupe assez inconnu du New Jersey à des stars du rock internationales.

Malgré cela, Bon Jovi pensait qu’ils étaient sous-estimés par les critiques qui disaient qu’ils tomberaient à l’eau aussi rapidement qu’ils deviendraient célèbres. Lorsqu’ils se sont accroupis à Vancouver immédiatement après la fin de la tournée Slippery When Wet, Bon Jovi était motivé à constituer une collection qui les a poussés vers l’avant et à prouver à leurs critiques qu’ils n’étaient pas des merveilles d’un album.

Écoutez New Jersey maintenant.

Sous-estimé par les critiques

Au cours de ces sessions, le groupe a de nouveau fait équipe avec Glissant lorsqu’il est mouillé producteur Bruce Fairbairn et auteur-compositeur Desmond Child. Initialement titrant le nouvel album Son Of Beaches avant de s’installer dans le New Jersey, le groupe a travaillé sur 17 chansons avant de les réduire à la finale 12. En dehors d’un court intermède (le lo-fi “Ride Cowboy Ride”), chaque chanson était terminée quatre minutes, ce qui ne semble pas aider la cause du groupe à la radio ; pourtant, le médium a embrassé le New Jersey et a soutenu ce qui allait devenir certaines des plus grandes chansons du groupe lors de sa sortie le 19 septembre 1988.

Le double coup d’ouverture de l’album « Lay Your Hands on Me » et « Bad Medicine » a donné le ton au gros son du New Jersey. L’ancienne chanson était une mission d’intention: une lenteur de près de six minutes qui a déclenché une frénésie tout en ouvrant la voie à la direction plus audacieuse de Bon Jovi. L’arène rock stomper n’était pas comme “Let It Rock” ou “You Give Love A Bad Name”, même s’il se vantait de la marque “whoa-whoa” du chanteur Jon Bon Jovi.

Création de nouveaux hymnes

Le premier single de l’album, le contagieux “Bad Medicine”, a atteint la première place du Billboard Hot 100. Mené par les claviers entraînants de David Bryan, cette montée d’adrénaline de cinq minutes d’une chanson était aussi entraînante que “Livin’ On A Prayer ” – peut-être encore plus ; elle reste l’une des plus grandes chansons du groupe et est un incontournable de leurs concerts.

Alors que “Bad Medicine” est sans doute le plus grand moment du New Jersey, l’album a également prouvé que Bon Jovi était capable d’écrire de manière transparente différents types d’hymnes radio. Les ballades de puissance étaient une grande raison de la popularité du hair metal, et avec “I’ll Be There For You”, le groupe a prouvé que de gros accords, des voix sensibles sur une relation et les “Cinq mots que je te jure” pourraient être la bonne formule pour un hit n°1. L’album contenait d’autres ballades, en particulier “Living In Sin”, “Wild Is The Wind” et “Stick To Your Guns”, mais “I’ll Be There For You” était un hymne plus léger qui avait appel croisé.

Un retour triomphal

Tout au long du disque, le déchiquetage à la scie sauteuse de Richie Sambora à la guitare solo (et les chœurs en flèche) et le tambourinage de Tico Torres ont libéré le ténor à octave élevé de Bon Jovi pour voler. Jusqu’au 21ème siècle, c’était la formule de ce qui a fait Bon Jovi, eh bien, Bon Jovi. D’autres rockers, tels que “Blood On Blood” et le blues “Homebound Train”, ont exposé le côté rock du New Jersey et étaient dignes de soutenir des morceaux qui ont préservé l’ADN de l’album.

Affirmant leur statut de stars mondiales, le New Jersey a été un retour triomphal. L’album a atteint la première place des charts Billboard 200 au cours de sa deuxième semaine et y est resté pendant quatre semaines consécutives. Il est également devenu n ° 1 dans cinq autres pays.

Peu de temps après la sortie de l’album, Bon Jovi – et la musique dans son ensemble – est allé dans une direction différente. Quatre ans se sont écoulés entre le New Jersey et Gardez la foi, qui a vu le groupe devenir plus hard rock. Pendant le temps entre les enregistrements, Jon Bon Jovi a présenté ses prouesses d’écriture de chansons, en particulier sur « Flamme de gloire » de la bande originale de Young Guns II, tout comme Richie Sambora sur son premier album solo, Stranger In This Town.

Cependant, l’album n’a pas tant marqué l’apogée du hair metal que le début de sa fin. En conséquence, New Jersey est souvent négligé comme l’un des albums de rock qui ont défini les années 80.

En termes de croissance collective de Bon Jovi, le New Jersey était une déclaration d’intention audacieuse d’un groupe d’étrangers qui est soudainement devenu l’establishment. L’album a servi de plantage de drapeau parfait, s’avérant être une autre grande et forte étape sur la marche du groupe vers leur intronisation au Rock And Roll Hall Of Fame.

