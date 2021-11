Comment Booker T et les MG fixent la barre du funk des années 60

Évoquant les longues journées d’été au Royaume-Uni, Booker T et les MGLe morceau « Soul Limbo » est depuis longtemps connu comme le thème de la couverture du cricket de la BBC, un statut qu’il a atteint dans les années 70, lorsque les Antilles incarnaient un style de jeu de cape et d’épée. Mais le morceau – et l’album Soul Limbo qui l’accompagne – représentent quelque chose de bien différent dans la longue carrière de Booker T And The MGs.

C’est l’apogée de leur période en tant qu’acte instrumental le plus branché de l’Amérique des années 60 – aussi cool qu’ils viennent. Même la pochette, avec sa photo super-rétro (et plutôt ringard) de George Whiteman d’une fille en bikini blanc posant avec flirt devant le groupe sous une promenade, suggère quelque chose d’un film de plage groovy plus que le gros grain de Stax R&B en septembre 68. Hé, regarde ces hipsters, suggéra-t-il. Le titre original de l’album était censé être Over Easy, faisant allusion à la décontraction de Booker T and co (les premières copies américaines portaient même ce titre sur leur label, qui a été modifié lorsque « Soul Limbo » est devenu un succès pop inattendu). Mais la musique ? Elle reste de la soul de grande classe, même si le groupe, comme il l’avait fait sur son précédent album, Doin’ Our Thing, a jeté son filet assez large lorsqu’il s’est agi de choisir le matériel de Soul Limbo.

Tueurs glacés

L’album est rempli de reprises, avec uniquement les chansons susmentionnées et « Heads Or Tails » crédités au groupe. Mais parce que les MG peuvent s’approprier n’importe quelle mélodie, ce n’est pas nécessairement un problème, et Soul Limbo atteint bientôt un niveau que même pas suggéré par son gambit d’ouverture, une version de « Be Young, Be Foolish, Be Happy » des Tams. C’est une coupe sans distinction par le Memphis Les standards du groupe, avec un mix stéréo un peu étrange sur certaines éditions qui découpe la section rythmique en différents canaux. Ce mélange n’est pas vraiment un problème sur le rouleau doux à travers « La-La Means I Love You » de The Delfonics, avec la Telecaster de Steve Cropper jouant des harmonies simples et efficaces sur l’orgue brillant de Booker.

Soul Limbo prend un peu de vitesse sur les deux premiers morceaux, mais vous n’êtes vraiment pas conscient des hauteurs qu’il va atteindre jusqu’à ce qu’il frappe son premier tueur, leur version glacée du thème de Dominic Frontiere pour le Clint Eastwood Western Hang ‘Em High. Sans effort tendu et menaçant, et suggérant de grands espaces, c’est un chef-d’œuvre qui fusionne le travail de bande originale classique d’Ennio Morricone et le pur funk. C’était aussi le précurseur de leur thriller très couvert du début des années 70 « Creuset », et c’est aussi dur à cuire qu’un anti-héros de western spaghetti.

Cela peut sembler étrange de suivre un tel morceau avec une version d’un standard de jazz, mais les côtelettes de piano sous-estimées de Booker T et le soutien sans chichis du groupe sur « Willow Weep For Me » fonctionnent parfaitement comme un contrepoint à « Hang ‘Em High »: après le la violence, les regrets. Vient ensuite l’original « Over Easy », une autre baratte funk frémissante, cette fois du côté plus doux, peut-être en partie de son inspiration mélodique à « You’re No Good » de Betty Everett. Avec un joueur de conga non crédité jouant au loin et quelques lignes de guitare fabuleuses de Steve Cropper vers la fin, « Over Easy » est cool et moelleux, comme un dimanche matin qui se remet d’une fête.

Vient ensuite « Soul Limbo », un jeu à trois accords qui est à peu près aussi authentiquement calypso que la musique américaine de l’époque, avec un solo de marimba brillamment précis de l’ingénieur Stax et pilier de la production Terry Manning. Mais une distinction doit aller au batteur Al Jackson, Jr, dont le jeu presque inaperçu conduit la piste comme un camion sur la route ouverte.

Meurtre instrumental

L’album est totalement sur une lancée maintenant, et même la mélodie larmoyante de Les Beatles‘ « Eleanor Rigby » ne peut pas l’arrêter. L’air n’a jamais sonné comme ça : grondant, lourd, sombre et légèrement menaçant, avec le clavier de Booker endurant un effet wah-wah. La chanson originale a été inspirée par une inscription sur une pierre tombale, mais celle-ci présente le cimetière de nuit : froid, sans étoiles, sombre et effrayant. « Heads Or Tails » est un gros morceau, un peu comme la face B du groupe « Aw, Mercy » de 1963, mais beaucoup plus réalisé et groove. Il y a une métamorphose tout aussi joyeuse de « Sweet Sweet Baby (Since You’ve Been Gone) d’Aretha Franklin », avec Booker T dictant la montée constante de l’humeur de la chanson.

Les choses s’assombrissent à nouveau sur la chanson que Booker T et William Bell ont écrite pour Albert le roi, « Né sous un mauvais signe », qui donne à Cropper quelques mesures pour choisir le blues lorsqu’il ne riffe pas à l’unisson avec la basse grondante de Donal « Duck » Dunn. Soul Limbo se termine par une prise féroce et saccadée de « Foxy Lady », un géant de la guitare jouant l’air emblématique d’un autre. Leurs styles ne pourraient pas être plus différents, mais les coups de langue directs et peu voyants de Cropper fonctionnent parfaitement sur Hendrixest classique.

La magie du Memphis Group ne manque pas sur cet album ; il frappe aussi fort que tout ce que Booker T a jamais fait, même si vous ne le sauriez pas dès le début. Soul Limbo commence très facilement, mais une fois qu’il démarre, c’est un meurtre instrumental : graveleux, énergisé, avec une puissance contrôlée qu’ils peuvent activer et désactiver à volonté – oh, et une touche de magie des Caraïbes aussi. Pas étonnant que ces gars-là soient considérés comme tout à fait branchés par leurs contemporains. Soul Limbo met la barre très haut.

