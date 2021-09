Comment booster le retour sur investissement de votre prochain événement virtuel ou hybride

Le marketing événementiel est un moyen incroyablement utile de générer du buzz et de la notoriété de la marque. Cependant, pendant COVID-19, presque tous les événements en personne ont été fermés et les événements virtuels ont occupé le devant de la scène. Aujourd’hui, les événements virtuels et hybrides restent des outils marketing efficaces et peuvent même fournir un meilleur retour sur investissement que les événements en personne. Apprendre à mesurer votre ROI (et le booster) est essentiel pour comprendre l’efficacité de vos événements.

Dans une enquête récemment menée par Marketing Charts, les entreprises B2B ont signalé que les événements contribuent à générer plus de prospects que toute autre stratégie. Même avec cette assurance, l’investissement événementiel peut sembler contre-intuitif par rapport à d’autres méthodes de marketing numérique qui peuvent atteindre des milliers d’acheteurs cibles avec une seule campagne, souvent moins chère. Cependant, la prévalence des événements virtuels en fait toujours un outil précieux pour votre entreprise. En fait, 72 % des gestionnaires d’événements prévoient de continuer à organiser des événements virtuels à l’avenir.

Bien que le marketing numérique moderne offre une multitude de façons de se connecter avec les acheteurs à travers les canaux et les plateformes, les événements vous permettent d’interagir avec vos prospects en face à face (ou d’écran à écran) dans des interactions de haute qualité. Que vous preniez la parole lors d’une conférence sur le leadership éclairé ou que vous mettiez en évidence les caractéristiques de votre produit ou service lors d’un salon professionnel, les événements sont un moyen précieux de personnaliser votre entreprise et d’établir une forte présence auprès de votre public cible.

Cependant, réaliser le retour sur investissement total de votre prochain événement nécessite plus qu’une présentation approfondie ou une configuration en ligne tape-à-l’œil. Pour tirer pleinement parti de votre participation, il est essentiel de développer une stratégie marketing solide avant, pendant et après votre prochain événement.

Marketing pré-événement

Avant d’assister à une conférence, un salon professionnel ou un sommet, les événements doivent être programmés et intégrés au plan marketing de votre organisation. Cela crée des opportunités de faire de ces événements plus qu’un événement d’une journée et permet un engagement avec ceux qui ne pourraient pas être en mesure d’y assister en direct. La planification bien à l’avance garantit que vous disposerez du temps et des ressources nécessaires pour tirer le meilleur parti de chaque événement.

Une fois que vous avez établi un calendrier de planification d’événements viable, assurez-vous de diffuser votre participation sur plusieurs canaux de marketing. À l’approche de chaque événement, profitez de votre site Web et de vos réseaux sociaux pour partager que vous allez exposer, participer, parrainer ou prendre la parole lors de l’événement. Incluez votre implication dans du contenu comme un bulletin d’information d’entreprise et envisagez de tirer parti des communautés en ligne existantes où les prospects se rassemblent et interagissent déjà. Trouver des canaux où les participants potentiels recherchent activement des informations sur les événements peut aider à augmenter la fréquentation à un coût minimal. De plus, encouragez votre équipe de vente à mentionner l’événement lorsqu’elle interagit avec des prospects. Cela peut servir de point de contact dans le parcours de l’acheteur.

L’engagement que vous conduisez au préalable est essentiel pour attirer des prospects pertinents à l’événement et, en fin de compte, à votre entreprise. Même si toutes les personnes que vous contactez ne sont pas présentes, c’est une excellente occasion de faire connaître votre prochain événement, de présenter les éléments créatifs et les stratégies développées et d’offrir d’autres moyens de se connecter en dehors de l’événement.

Marketing pendant l’événement

Lorsque vous assistez à l’événement, vous devez interagir à la fois avec votre public en personne (si l’événement est un événement hybride) ainsi qu’avec votre public numérique. Cette double stratégie vous permet d’élargir la portée de votre participation au-delà des perspectives en personne. Utilisez des tactiques multimédias telles que des tweets en direct et des extraits vidéo pour créer une expérience immersive avec laquelle vos abonnés sociaux peuvent s’engager. Partagez votre implication sur LinkedIn et recherchez les groupes LinkedIn pertinents liés à l’événement auxquels vous pouvez participer. Il s’agit d’un moyen idéal pour susciter des conversations initiales avec les principaux responsables de l’entonnoir et vous établir comme un leader d’opinion bien informé dans votre secteur.

Pour tirer le meilleur parti de votre présence, parlez à tout le monde et échangez toujours vos coordonnées. Bien qu’il soit difficile de créer un espace de conversation dans un format en ligne, la création d’une connexion plus profonde via des salles de réunion, des boîtes de discussion et du contenu interactif peut entraîner de futurs prospects. En moyenne, 67% de tous les participants représentent un nouveau prospect et un client potentiel pour les entreprises exposantes. Qu’il s’agisse d’un présentateur ou d’un autre exposant, vous ne savez jamais avec qui vous voudrez peut-être rester en contact après le salon. Envisagez de faire venir des experts en la matière de votre équipe au cas où des participants ou des experts des médias voudraient approfondir certains aspects de votre entreprise. Quelle que soit la personne que vous amenez, assurez-vous que tout le monde a des points de discussion pré-planifiés afin que les messages clés puissent être constamment renforcés.

Enfin, les événements sont une excellente occasion de sonder votre industrie et votre paysage concurrentiel. Améliorez votre compréhension de qui sont vos concurrents sur le marché et recherchez les nouveaux développements de l’industrie sur lesquels capitaliser. Comme vous vous engagez avec une variété de participants, c’est également le moment idéal pour affiner vos acheteurs et leurs besoins individuels. Ces résultats se traduiront par des informations clés pour votre stratégie de messagerie, vos processus de développement de contenu et pourront même être exploités après le salon pour un contenu de leadership éclairé de grande valeur.

Marketing post-événementiel

Une fois l’événement terminé, votre priorité immédiate est de faire le suivi de toutes les pistes capturées lors de l’événement. Votre approche de suivi peut être aussi simple que de partager les diapositives ou les articles des conférenciers principaux concernant l’événement par e-mail ou par bulletin mensuel. La connexion avec des prospects sur LinkedIn est une autre stratégie simple mais efficace pour déclencher des conversations en amont de l’entonnoir de conversion. Assurez-vous de suivre tous les suivis au fur et à mesure qu’ils progressent dans votre cycle de vente pour obtenir des informations supplémentaires sur le retour sur investissement de votre événement et l’efficacité de votre conversion de prospects. Les suivis peuvent vous aider à déterminer ce qu’il faut modifier ou améliorer pour le prochain événement que vous planifiez.

Lors du suivi, envisagez d’inclure du contenu de leadership éclairé de votre entreprise ou des mises à jour de l’industrie de l’événement dans vos efforts de marketing de contenu. Créez un mélange de supports de vente ainsi que d’actifs sécurisés de grande valeur, tels que des livres électroniques et des sessions de coaching marketing B2B, qui génèrent du trafic et des téléchargements sur votre site. Cette approche stimule simultanément vos efforts de génération de leads et construit une image de marque réputée pour votre entreprise.

Enfin, prenez le temps de réfléchir à ce qui a fonctionné et à ce qui n’a pas fonctionné. Demandez des commentaires à tous les employés qui y ont participé, ainsi qu’à votre équipe de vente, alors qu’ils commencent à déplacer les prospects dans l’entonnoir. Ce qu’il faut retenir, c’est qu’il existe des opportunités à exploiter à chaque étape du processus de l’événement. Quelles que soient les tactiques individuelles utilisées par votre entreprise, elles devraient en fin de compte soutenir vos objectifs de génération de prospects et augmenter les revenus de votre entreprise.