Comment booster votre marketing de contenu avec des événements en direct

Avez-vous déjà participé à un cours en ligne, à un webinaire ou à un Facebook Live ? Ces types d’événements en direct peuvent offrir d’immenses avantages pour votre entreprise. Ils contribuent à renforcer davantage votre crédibilité et votre autorité en tant que chef de file de votre industrie. Vous gagnez la confiance de votre public en offrant une valeur substantielle à vos prospects.

Vous créez également une énorme quantité de contenu pour de tels événements et à partir de ces événements. Ce contenu peut être utilisé de diverses manières pour augmenter la portée et les fonctionnalités de votre marketing de contenu. Par exemple, disons que vous organisez un événement en direct sur la façon d’améliorer les flux de trésorerie. Pour vous préparer à l’événement, vous créerez un plan et un discours pour vous-même.

Vous allez probablement créer quelques vidéos ou diaporamas pour aider les participants à visualiser les informations que vous présentez et vous pouvez créer des listes de contrôle, des feuilles de travail et même des rapports téléchargeables pour ceux qui participent à l’événement. Si vous enregistrez l’événement, vous aurez l’audio qui peut être transcrit pour créer du contenu imprimé.

Vous disposez maintenant d’une multitude de contenus qui peuvent être modifiés et réutilisés pour soutenir une multitude d’autres efforts de marketing de contenu. Vous pouvez créer des publications sur les réseaux sociaux, du contenu de blog et du contenu de newsletter et même rendre les téléchargements pertinents disponibles sur votre site Web. Les événements en direct sont une mine d’or.

La préparation est la clé pour les événements en direct

Avant même de commencer à planifier un événement en direct, la première étape consiste à décider ce que vous voulez accomplir avec. Quel est ton but? Par exemple, utiliserez-vous l’événement en direct pour convertir les participants en clients payants ? Si tel est le cas, l’événement devra avoir une avance naturelle sur votre produit ou service d’entrée de gamme.

La deuxième étape consiste à créer un événement que votre public trouvera extrêmement précieux. Cela nécessite un bon degré de remue-méninges et de recherche. Quel sujet attirerait le plus de prospects et serait une voie organique pour atteindre votre objectif ?

Par exemple, si vous êtes un coach, vous voudrez peut-être augmenter le nombre de personnes qui s’inscrivent à votre prochain programme de coaching. Votre événement en direct devrait alors aider les clients potentiels à résoudre un problème et les motiver naturellement à s’inscrire à votre programme.

Promouvoir! Promouvoir! Promouvoir!

Donnez à votre événement en direct toutes les chances d’atteindre autant de participants potentiels que possible. Faites-en la promotion en utilisant tous vos canaux de marketing existants. Les événements en direct nécessitent souvent le temps et le dévouement nécessaires au lancement d’un produit ou d’un service. Vous voulez créer du buzz et enthousiasmer les gens pour l’occasion.

Selon Statista, « Au cours d’une enquête menée en mai 2020 auprès des spécialistes du marketing B2B, on a demandé aux personnes interrogées comment elles généraient les inscriptions à leurs événements virtuels. Le site Web était le canal le plus cité utilisé à cette fin, cité par 80 pour cent des spécialistes du marketing ayant répondu. Les e-mails et les réseaux sociaux ont suivi sur la liste. Les ventes étaient la méthode la moins utilisée pour attirer des participants selon les résultats de l’enquête.

Tout tester

Une dernière information sur les événements en direct : testez tout au préalable. Assurez-vous que votre contenu est bien préparé, édité et pratiqué. Assurez-vous que vos liens fonctionnent et que votre technologie fonctionne. Enfin, préparez un plan de suivi. Que feront vos prospects une fois l’événement terminé ? Comment allez-vous assurer le suivi auprès d’eux et les aider à rester engagés et actifs dans votre communauté d’affaires ?

Ce que vous pouvez faire maintenant Pour préparer vos événements en direct

Commencez à formuler des idées pour un événement en direct.

Quel type d’événement conviendrait le mieux à votre public ? Quels sujets pourraient-ils l’intéresser et comment pouvez-vous présenter au mieux l’information ? Comment ferez-vous la promotion de l’événement et comment en assurerez-vous le suivi ? Quels sont les objectifs possibles pour un événement en direct ?

Saviez-vous que le contenu vidéo suscite le plus d’engagement sur Facebook et que les gens regardent la vidéo cinq fois plus longtemps que le contenu statique ? La vidéo en direct est la direction dans laquelle nous allons… et ce depuis un certain temps maintenant. Facebook ADORE les gens qui diffusent en direct ! C’est pourquoi j’ai créé le « Facebook Live Script & Marketing Planner ». Apprenez-en plus et obtenez votre copie ici.

Auteur : Karen Repoli

Suivez @karenrepoli

Le système est le secret !

La systématisation est L’élément le plus important pour le bon fonctionnement d’une entreprise et c’est quelque chose dans lequel je me spécialise. Concevoir, construire, installer et faire fonctionner ensemble en harmonie toutes les pièces mobiles d’une machine commerciale est ce que j’aide ma clientèle afin qu’elle puisse accomplir… Voir profil complet ›