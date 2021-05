Comment Boris Johnson s’est-il marié dans la cathédrale catholique de Westminster après le divorce ? ‘Non valide’ | Royaume-Uni | Nouvelles

Boris Johnson a épousé sa fiancée Carrie Symonds lors d’une cérémonie discrète à la cathédrale de Westminster samedi, des détails étant dévoilés aujourd’hui. Le couple a annoncé ses fiançailles en février de l’année dernière et a eu un fils ensemble, Wilfred. Leur mariage calme intervient après plus d’un an de restrictions de verrouillage empêchant des cérémonies somptueuses.

Ce mariage est le troisième de M. Johnson, ayant déjà été marié à Allegra Mostyn-Owen de 1987 à 1993 et ​​à Marina Wheeler de 1993 à 2020.

Son mariage à la cathédrale de Westminster a semé la confusion, car la cérémonie catholique a eu lieu malgré le divorce de M. Johnson à deux reprises.

C’est parce que l’église catholique ne permet pas aux personnes divorcées de se marier dans ses églises.

Les utilisateurs des médias sociaux ont exprimé leur confusion quant au choix du lieu et à la capacité du couple à se marier.

L’un d’eux a dit: “Ils ne m’ont pas laissé me marier dans une église catholique parce que j’étais divorcé et Boris Johnson ……….. ??????”

Un autre a écrit : « C’est un divorcé deux fois ! L’église catholique stipule qu’aucun divorcé ne peut se remarier au sein de son église, cela aurait dû être un mariage enregistré !

Un troisième a déclaré: “Comment Boris Johnson a-t-il été autorisé à se marier dans la cathédrale de Westminster alors que les personnes divorcées ne sont pas autorisées à se marier dans l’Église catholique?”

Malgré la confusion, il existe une explication simple pour expliquer pourquoi le Premier ministre a pu se marier dans un lieu catholique malgré ses divorces.

C’est parce que ses précédents mariages ne comptaient pas aux yeux de l’Église catholique.

Matt Chinery, un avocat ecclésiastique et canon, a déclaré dimanche à Times Radio: “Si vous êtes catholique romain, vous devez faire superviser votre mariage par un prêtre ou un diacre catholique romain.”

Il a expliqué que toute autre forme de mariage “n’est valable que si vous avez eu l’autorisation préalable de votre évêque de vous marier en dehors de l’église catholique”.

M. Johnson a été baptisé catholique mais a été confirmé comme anglican à l’adolescence.

M. Chinery a expliqué: “Je pense que ce qui s’est passé ici, c’est que l’église catholique a examiné les deux premiers mariages de Boris Johnson (et) a vu qu’il était catholique par le baptême.

“Ils ont regardé cela, ont dit” vous êtes catholique parce que vous avez été baptisé catholique, vos deux premiers mariages n’étaient pas dans une église catholique supervisée par un ministre catholique, donc l’église catholique romaine ne reconnaît pas ces deux mariages comme valides ” .”

Il a ajouté: “Ainsi, aux yeux de l’église catholique, Boris Johnson s’est réveillé la semaine dernière comme quelqu’un qui n’était pas marié et n’avait jamais été marié et était donc libre de se marier dans la cathédrale ce week-end.”

Et l’écrivain catholique Catherine Pepinster avait le même point de vue.

Elle a déclaré au Mail dimanche que les mariages précédents de M. Johnson étaient “dans des cadres non catholiques”, l’église ne les a pas reconnus.

Elle a déclaré: “En ce qui concerne l’église, c’est son premier mariage.

“Les autres n’ont pas besoin d’être annulés.”

Le mariage du Premier ministre était une affaire sous-estimée, suite aux restrictions strictes des coronavirus sur les cérémonies.

Un petit groupe d’amis et de membres de la famille du couple était présent à la cathédrale de Westminster, et des invités et des musiciens ont été aperçus en train de quitter Downing Street samedi soir.

Une photo publiée aujourd’hui a montré le couple le jour du mariage, se tenant dans un jardin rayonnant l’un à l’autre.

Carrie portait une robe de mariée de style bohème à manches longues fluides, décorée d’appliqués floraux.

Ses cheveux blonds étaient bouclés et elle portait une véritable couronne de fleurs, assortie à la fleur à la boutonnière de son nouveau mari.

Le PM portait un costume sombre, une chemise blanche et une cravate bleue, et peut être vu en train de regarder sa mariée avec bonheur.