Comment Bottas a donné mal à la tête à Mercedes avec l’enchère “effrontée” du tour le plus rapide · .

Valtteri Bottas a donné mal à la tête à Mercedes dans les derniers tours du Grand Prix des Pays-Bas en réalisant le meilleur tour de la course alors qu’il n’était pas censé le faire.

Dans les derniers tours de la course, Max Verstappen était en tête mais Lewis Hamilton, à ses trousses, détenait le meilleur tour et était donc en course pour le point de bonus.

Le meilleur temps de Verstappen était trop proche de celui de Hamilton pour que Mercedes se sente à l’aise. Le pilote Red Bull avait réalisé un temps à peine un dixième de seconde plus lent que Hamilton. Mercedes ne pouvait pas se permettre de prendre le risque qu’il en sorte un plus rapide dans le dernier tour, ne leur laissant pas le temps de réagir.

La décision sensée pour Mercedes était donc d’amener Hamilton pour un nouveau jeu de caoutchouc et d’établir le tour le plus rapide du dernier tour, n’offrant aucune opportunité à Verstappen de faire de même.

À peu près au même moment, Bottas dans l’autre Mercedes était troisième et avait de plus en plus de mal avec ses pneus. Ses temps au tour sont passés des 1’14s aux 1’15s à partir du 62e tour.

L’avance d’Hamilton sur Bottas s’accroît donc. Il a atteint 25 secondes, ce qui lui a suffi pour entrer et sortir des stands devant son coéquipier. Mercedes, cependant, devrait quitter l’arrêt au stand de Hamilton jusqu’au dernier moment possible, s’assurant que Verstappen n’aurait pas le temps de le suivre et de prendre le point.

Bottas a donc été amené en premier. On lui a également dit de ne pas pousser pour le meilleur temps au tour. “Nous ne visons pas le plus rapide”, a déclaré son ingénieur de course Tony Ross.

Incapable de se défendre, Bottas a réalisé le meilleur temps dans les deux premiers secteurs. Mercedes a sauté dessus, le haut responsable du stratège en chef James Vowles venant à la radio lui disant d'”annuler la tentative de tour le plus rapide”.

Bottas a reculé – son dernier temps dans le secteur était de 23,0, à environ sept dixièmes de seconde de son meilleur temps. Mais il a été si rapide dans les deux premiers secteurs qu’il a signé le meilleur tour.

Hamilton est arrivé comme prévu et a réalisé lui-même le tour le plus rapide, avec une marge très confortable de 1,4 seconde. Néanmoins, s’il avait rencontré du trafic à la fin de la course, il n’aurait peut-être pas réussi à le faire.

Par la suite, Bottas a déclaré qu’il ne faisait que “jouer” et que le point de bonus de Hamilton n’avait jamais été sérieusement menacé.

“Pour être honnête, il y avait un gros écart devant, un gros écart derrière, donc pour des raisons de sécurité, c’était une bonne chose de s’arrêter”, a-t-il déclaré. « Je pense que j’aurais pu arriver à la fin beaucoup plus rapidement qu’en m’arrêtant. Mais à la fin, la position était la même, donc c’est une option plus sûre de s’arrêter à la fin.

« Au départ, je pensais que nous nous arrêterions pour le tour le plus rapide, mais Lewis avait également un écart, alors Lewis s’est arrêté. J’ai donc poussé dans le premier tour, secteur un, deux comme à fond, puis ils ont commencé à me demander de ralentir en fin de tour.

«Je jouais vraiment parce que Lewis a manifestement besoin d’un point supplémentaire de plus que moi. Il se bat pour le championnat du monde chez les pilotes et en tant qu’équipe, nous essayons d’obtenir le maximum de points. C’est comme ça. »

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a décrit le tour aux deux tiers de Bottas comme “un peu effronté mais compréhensible”. C’est arrivé à la fin d’une course dans laquelle il avait joué un rôle important dans l’équipe de Hamilton en retardant Verstappen après avoir pris la tête.

“Valtteri est toujours à la réception parce que ce championnat est si serré”, a déclaré Wolff. « Il a décollé massivement dans le dernier secteur. Il était clair que Lewis ferait le tour le plus rapide et Valtteri le savait.

Alors que Bottas retournait aux stands, son ingénieur de course a clairement indiqué qu’il n’avait pas été tiré dans les stands uniquement au profit de Hamilton. “Lewis a obtenu le tour le plus rapide, c’était 11,1”, a déclaré Ross. “Il avait une fenêtre d’arrêt au stand complète avant que nous nous arrêtions.”

Radio de l’équipe Bottas depuis son dernier arrêt au stand

Ross : Ok Valtteri donc box, box, box.Ross :Alors équilibrer les freins pour la ligne, tu as tout le temps en main.Ross :Penser au positionnement dans la box, position d’embrayage peu profonde.Ross :Donc tu es sur le doux, nous allons plus un. Nous ne visons pas le plus rapide. Bottas : Pourquoi pas ? Ross : Donc le secteur 1 de Ricciardo est à un tour de retard. Ross : Donc Lewis aura un arrêt gratuit à la fin. Bottas : Pourquoi nous sommes-nous arrêtés alors ? Vibrations des pneus.Ross :Quatre tours restants.Ross :J’ai des drapeaux bleus.Ross :Ok Valtteri, strat sept.Vowes :Valtteri c’est James. Veuillez annuler la tentative de tour le plus rapide avant la fin du tour. Bottas : Je joue juste. Vowles : Je sais. C’est un bon tour. Merci.Ross:Merci.Ross:Donc Lewis est parti pour le tour le plus rapide.

