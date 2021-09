Comment Bottas s’est-il comporté contre Hamilton et pourquoi Mercedes le remplace-t-il ? · Fans de course

Valtteri Bottas n’était pas censé devenir le coéquipier de Lewis Hamilton chez Mercedes en 2017.

Nico Rosberg a signé une prolongation de deux ans de son contrat en 2016, ce qui l’aurait gardé aux côtés de Hamilton jusqu’à la fin de 2018. Mais il a ensuite remporté le championnat et a décidé qu’il en avait assez.

Ainsi, Bottas, qui devait passer 2017 aux côtés de la recrue Lance Stroll, a plutôt rejoint Hamilton et les champions du monde en titre.

Cinq ans plus tard, le passage de Bottas chez Mercedes touche à sa fin, comme cela était prévu depuis un certain temps. Qu’il soit ou non prêt pour l’opportunité quand elle s’est présentée, il l’a eue, puis elle lui a échappé. Où est-ce que ça s’est mal passé ?

Les premiers signes étaient encourageants pour Bottas. Il s’en est bien sorti en 2017 lorsque Mercedes, qui a écrasé ses rivaux au cours des trois saisons précédentes, a soudainement trouvé la concurrence beaucoup plus rude.

Bottas a remporté son quatrième départ en tant que pilote Mercedes. Lors de la quatrième manche de la saison à Sotchi, les Ferrari volantes ont balayé la première ligne. Mais Bottas a profité de son sillage au départ, a balayé Sebastian Vettel et Kimi Raikkonen et a dûment signé sa première victoire.

S’il avait maintenu ce taux de grève d’un quart, il aurait déjà remporté 23 victoires au lieu de neuf. Hamilton a remporté neuf victoires rien qu’en 2017 et en a totalisé 46 pendant son mandat en tant que coéquipier de Bottas.

Ces chiffres frappants illustrent comment Bottas n’a finalement pas réussi à se mesurer au champion en titre. À première vue, certains pourraient se demander pourquoi Mercedes a mis si longtemps à changer. Ils ne manquaient pas d’alternatives : Daniel Ricciardo aurait pu arriver de Red Bull en 2019 et le pilote junior Esteban Ocon attend dans les coulisses depuis des années.

Mais cela ne rendrait pas service à Bottas de prétendre que c’est ce que Mercedes aurait dû faire. Ses performances ont été meilleures que le nombre de victoires brutes ne l’indique. Il a contribué à hauteur de 41 % des points de Mercedes en tant que coéquipier à Hamilton. Comparez cela aux récents coéquipiers de Max Verstappen, par exemple.

Wolff a fait l’éloge de Bottas après l’annonce de son départ, affirmant que “cela n’a pas été un processus facile ou une décision simple” et qu'”il aurait absolument mérité de rester avec l’équipe” s’ils l’avaient gardé.

Bien que Hamilton ait eu tendance à se qualifier devant, ce n’est pas comme si Bottas était toujours loin de son rythme. Il a devancé un peu moins d’un tiers du temps, et quand il ne l’a pas fait, il est souvent à moins d’un dixième de seconde d’Hamilton. Ce n’est pas à dédaigner étant donné que Bottas affronte un pilote qui a officiellement décroché 101 pole positions.

Il n’y a pas un seul domaine que Bottas ou Mercedes puisse identifier comme la seule cause de son déficit par rapport à Hamilton. En moyenne, il est un peu plus lent en qualifications et encore un peu plus loin en course.

Mais ce qui a été fait pour lui, c’est que la tendance est allée dans la mauvaise direction au cours des cinq saisons. Les pics sont devenus plus rares, les creux un peu plus fréquents.

En 2020, Bottas menait souvent mais gagnait rarement. Cela a été clairement illustré l’année dernière, où la menace pour Mercedes de la part de leur compétition s’estompait, mais Bottas n’était nulle part dans la lutte pour le titre avec son coéquipier. En 17 courses, Bottas n’a mené Hamilton à domicile que quatre fois, et à chacune de ces occasions, Hamilton a pu signaler un facteur externe tel qu’une pénalité qui avait compromis son après-midi.

Une fois la lutte pour le titre terminée, Bottas a fait face à une nouvelle menace inattendue lorsque George Russell a été recruté pour remplacer à court terme un Hamilton malade au Grand Prix de Sakhir. C’était une indication claire que Mercedes pesait ses options pour l’avenir, bien que Toto Wolff ait clairement indiqué dès le départ qu’il n’y aurait aucun changement dans leur programmation prévue pour 2021.

Le week-end a mal rejailli sur Bottas. Russell est passé étonnamment près de le surpasser, puis l’a dépassé au départ et semblait sur le point de remporter la victoire lorsque le malheur est intervenu pour les deux. Pour couronner la misère de Bottas, Russell l’a dépassé avec des pneus plus frais en fin de course.

Alors que Mercedes a nié que cette course ait fait pencher la balance en faveur de Russell, cela a clairement suscité des discussions sur la façon dont Bottas pourrait améliorer ses performances, car dès la course suivante, Wolff a pris la rare mesure d’apparaître à la radio pour lui offrir des mots d’encouragement. Cela n’a pas eu l’effet escompté, puisque Bottas a été battu pour la pole position et la victoire par Verstappen tandis qu’un Hamilton encore malade les a suivis à la maison.

Bottas a neuf courses à disputer en tant que coéquipier de Hamilton. Les encouragements de Wolff se sont poursuivis en 2021, mais ont souvent servi de notes de bas de page malheureuses aux performances les moins notables de Bottas. Il semblait de plus en plus que l’écriture était sur le mur concernant l’avenir de Bottas, et sa compétitivité a pris un nouveau coup, avec des creux notables à Imola et à Bakou. Cependant, nous devons tenir compte du fait qu’il a dû jouer le rôle de “numéro deux” bien plus qu’auparavant, car Hamilton a affronté son combat pour le titre le plus dur à ce jour.

Quelle que soit la frustration que Bottas ait pu ressentir à propos de cette situation, il l’a largement gardé sous son chapeau jusqu’à hier, lorsqu’il a fait peur à l’équipe en s’approchant du point de bonus pour le tour le plus rapide loin de Hamilton alors qu’on lui avait spécifiquement dit de ne pas le faire.

Mais comme le démontre l’annonce d’aujourd’hui, Bottas savait déjà que ses jours au sein de l’équipe étaient comptés. Cette nouvelle ne peut que lui porter un coup douloureux : aucun pilote n’arrive en Formule 1 avec un objectif inférieur à celui de devenir champion du monde, et Bottas échange une place dans la meilleure équipe contre une neuvième du championnat.

Néanmoins, il a passé une demi-décennie dans un siège qu’il n’était pas censé occuper en premier lieu aux côtés du pilote le plus titré que la F1 ait jamais vu, et ce n’est pas une mince affaire.

Bottas contre Hamilton chez Mercedes

Données jusqu’au Grand Prix des Pays-Bas 2021 inclus :

Résumés de saison :

