Comment Bourbon a aidé Jessica Chastain à filmer avec Oscar Isaac pour les scènes d’un mariage de HBO

Jessica Chastain et Oscar Isaac ont fait la promotion de la prochaine série limitée de HBO pour sa première mondiale au Festival du film de Venise, où elle a été bien accueillie par les participants. Tout en discutant de la représentation ouverte du projet de son couplage central, Chastain a parlé des niveaux d’intimité qu’elle et sa co-star doivent traverser pendant le tournage de la série. Heureusement pour toutes les personnes impliquées, les deux acteurs s’entendent à merveille et ils ne semblent pas avoir eu de problèmes majeurs pendant le tournage. Mais même les amis les plus sympathiques ont parfois besoin d’un coup de pouce supplémentaire pour maintenir le niveau de confort lorsque les choses deviennent un peu sexuelles, avec Chastain disant (via la date limite):