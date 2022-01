Comment Brad Pitt a réagi à ces rumeurs de romance d’Alia Shawkat

Il était une fois à Hollywood Brad Pitt et Alia shawkat a déclenché des rumeurs d’amour.

Alors que leurs sorties n’étaient rien de plus qu’amicales, l’actrice de 32 ans n’a toujours pas oublié le buzz 2019-2020 autour de leur statut relationnel.

Heureusement, il semble que la frénésie se soit calmée depuis. Lorsqu’on lui a demandé dans une interview avec The New Yorker si les gens la suivaient toujours dans l’espoir de se rapprocher de Pitt, Shawkat a répondu: « Dieu merci, non. Il est arrivé chaud et est parti aussi vite qu’il est entré. C’est arrivé pendant covid, et j’étais seul avec ça. C’était tellement bizarre. Maintenant, c’est comme un rêve étrange, où je suis, genre, est-ce que c’est arrivé ? «

Mais que ressentait Pitt à propos de toute cette attention ? Selon Shawkat, l’acteur oscarisé de 58 ans « n’en avait aucune conscience ».

« Ce qui est tellement drôle », a-t-elle poursuivi. « Parce qu’il ne lit pas cette s – t. Je me suis dit: » Vous savez, tout le monde pense que nous sortons ensemble? Et il y a tout ça, et je suis suivi. » Et il disait : « Je suis désolé. Ça arrive. Si tu traînes avec moi, ça arrive. » Il n’en avait aucune conscience. »