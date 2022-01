Comment Bradley Cooper et Irina Shayk sont devenus de si bons coparents

Elle a dit à Highsnobiety qu’elle maintenait sa routine de beauté au plus fort de la pandémie même lorsqu’elle faisait juste des courses ou emmenait Lea à l’école, en disant: « Vous ne pouvez pas quitter votre maison avec des ongles sales et des cheveux sales – même si je veux vraiment parfois. Mais pendant le confinement, nous n’avions pas de tapis rouge. Je me disais : « Je dois rendre les courses scolaires amusantes. »

Et elle sait que se ressembler attire l’attention, mais elle et Cooper ont eu The Talk (à propos de personnes voulant prendre des photos de maman et papa, c’est-à-dire) avec Lea.

« Parfois, ma fille a peur – elle voit les paparazzi à des kilomètres de distance. C’est un bébé du KGB », a plaisanté Shayk, invoquant l’État de surveillance dans sa Russie natale. « Nous avons dû lui expliquer du genre : ‘Ils ne font que leur travail. En vendant des photos, ils gagnent leur vie. Vous n’avez pas à avoir peur.' »

Mais elle a fait savoir qu’elle ne contribuera à aucun effort pour rendre le visage de sa fille célèbre. Malgré l’inclusion rare d’un ami mystérieux dans un masque de gorille à Halloween, son Instagram reste principalement une zone réservée à la mode pour montrer sur quoi elle travaille (ou porte, ou met sa peau incroyablement rosée, etc.).