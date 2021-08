Comment Brawn GP a laissé les équipes de F1 se méfier des “commentaires jetables” · .

Alors que la Formule 1 se prépare à déclencher le plus grand bouleversement de ses réglementations aérodynamiques depuis des décennies, les équipes craignent de rater un tour avec leurs conceptions de voitures 2022.

Le célèbre exemple du Brawn BGP-001 illustre pourquoi. Pour la saison 2009, la F1 a apporté un autre de ses changements drastiques aux règles, réduisant considérablement la puissance aérodynamique des voitures. Mais trois équipes – dont les futurs champions Brawn – ont découvert un moyen de générer beaucoup plus d’appui que les décideurs n’envisageaient.

Brawn GP a vu le jour peu de temps avant le début de la saison, après que Ross Brawn a dirigé un rachat par la direction de l’équipe Honda en partance. Avec leurs rivaux Toyota et Williams, ils avaient exploité une bizarrerie des règles pour créer des diffuseurs avec des volumes beaucoup plus importants, et donc des performances supérieures, à ce qui était attendu des voitures 2009.

Cela aurait facilement pu se passer différemment. Plusieurs mois plus tôt, avant la décision explosive de Honda après la saison, Brawn avait laissé entendre à ses rivaux lors d’une réunion du groupe de travail technique que leur objectif de réduire l’appui par les nouvelles règles pour 2009 n’avait pas fonctionné.

Il a rappelé plus tard la conversation dans son livre Total Competition. “Nous avons introduit des règles pour réduire l’appui de 50 pour cent en 2009”, a-t-il déclaré. « Mais je sais d’après ce que je vois, alors que nous développons notre voiture pour 2009, ce n’est pas le cas. Nous n’atteignons donc pas nos objectifs. Voulons-nous revoir les règles ou sommes-nous tous clairs que nous n’avons pas atteint nos objectifs ? »

Un double diffuseur rusé a aidé Brawn à remporter les titres de 2009.Brawn a pris soin de ne pas expliquer ce que son équipe avait découvert. Mais, comme il l’a expliqué plus tard, il était si confiant dans le programme de développement de Honda qu’il n’était pas indûment préoccupé par la possibilité que d’autres découvrent l’astuce du double diffuseur, l’exploitent au même degré qu’ils l’avaient fait – ou même l’interdisent.

En tout cas, son indice abandonné n’a pas été pris au sérieux. “Plusieurs personnes m’ont accusé de faire peur, que ce n’était pas vrai, que les règles atteignaient leurs objectifs”, se souvient-il. «Quand il a été levé, tout le monde a dit« à vous ». J’ai pensé : “Dieu merci pour ça”.

Malgré le retrait de Honda, l’équipe de Brawn a remporté les deux championnats cette année-là, en grande partie grâce à l’avantage de performance dont ils ont bénéficié dans les courses d’ouverture tandis que leurs rivaux tentaient d’interdire (sans succès) et de copier (avec succès) le double diffuseur. Plus d’une décennie plus tard, l’expérience a laissé les équipes d’aujourd’hui méfiantes qu’il pourrait y avoir une opportunité pour une « solution miracle » cachée au plus profond du livre de règles 2022.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

“Avec tout changement de réglementation, il y a toujours un risque et une récompense”, a déclaré à . le directeur technique d’AlphaTauri, Jody Egginton. “Quelqu’un pourrait trouver quelque chose, un point idéal très probablement avec le concept aérodynamique, comme ils l’ont fait dans le passé – le double diffuseur en étant un.”

Les règles entrantes sont plus affinées qu’en 2009, dit Egginton, mais la réglementation 2022 avait déjà fait l’objet d’un développement beaucoup plus détaillé, supervisé par Brawn lui-même après qu’il soit devenu directeur du sport automobile de la F1. Ils ont également bénéficié d’une nouvelle année de raffinement, la pandémie de Covid-19 ayant entraîné leur report d’un an jusqu’en 2022.

« La quantité de débats et la quantité de travail qui ont été consacrés à la F1 et à la FIA sont à un niveau beaucoup plus détaillé que jamais. [was] auparavant », a déclaré Egginton. « Plus scientifique aussi. Les équipes l’ont probablement soumis à un examen plus approfondi et il y a eu beaucoup plus de débats et la période de gestation a été plus longue – même sans tenir compte de la pandémie.

« En contre-argument, pour chaque personne qui le regarde en F1 ou en FIA, il y en aura 10 dans chaque équipe. Mais honnêtement, c’est possible, les équipes vont travailler dur pour le faire.

Mais si une équipe découvrait une conséquence involontaire des nouvelles règles, l’exploiterait-elle ? La volonté de la FIA d’introduire des directives techniques de mi-saison pour “clarifier” des domaines des règles signifie que les ressources de développement investies dans des domaines qu’elle n’approuve pas pourraient être gaspillées. Egginton soupçonne que les attitudes ont changé depuis 2009.

Fonctionnalité : Le verdict d’un directeur technique sur le modèle de voiture 2022 de la Formule 1« Le jeu est maintenant, si une équipe trouve quelque chose qu’elle pense être une échappatoire, elle a une décision à prendre : voulons-nous essayer de l’exploiter ? Sommes-nous sûrs ? Ou voulons-nous le fermer? Et je pense que ce rapport change. Le double diffuseur était une évidence pour les équipes qui l’ont repéré.

Toutes les remarques de Brawn au sein du comité consultatif technique d’aujourd’hui seront prises en compte, dit Egginton. « Maintenant, je pense que les gens font très attention lors des réunions du TAC à suivre le commentaire jetable. »

Bien sûr, tout le monde concevant une nouvelle aérodynamique à partir de zéro, il reste la possibilité que quelqu’un ait une mauvaise surprise lorsque les voitures 2022 sortiront pour la première fois l’année prochaine. « Quelqu’un pourrait aussi se tromper », ajoute-t-il. “Vous pouvez avoir une vision claire” cela va être fantastique “et cela pourrait ne pas fonctionner.”

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Saison 2021 de F1Parcourir tous les articles de la saison 2021 de F1

Partagez cet article de . avec votre réseau :