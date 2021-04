Bien sûr, ce n’est pas parce que Bray Wyatt pense qu’il a été trahi par Alexa Bliss que c’est la vérité. La tradition de la famille Wyatt est nuancée dans un tas de trucs surnaturels étranges, et moi, avec de nombreux autres fans de la WWE, je pense que cela pourrait être le début pour que Bliss devienne la mythique soeur Abigail. Cela pourrait conduire à une compréhension plus profonde entre les deux et encore plus d’étrangeté dans le prolongement.