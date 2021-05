Comment Brendan Rodgers a perfectionné ses talents sous Jose Mourinho à Chelsea alors que le patron de Leicester se prépare à affronter les Blues en finale de la FA Cup pour un morceau d’histoire

Brendan Rodgers affronte le club qui l’a envoyé sur la voie d’une finale de la FA Cup.

Le patron de Leicester City affronte Chelsea lors de l’événement phare – que vous pouvez écouter en direct sur talkSPORT.

.

Jose Mourinho a amené Brendan Rodgers à Chelsea en 2004

Rodgers tente de remporter son premier trophée dans le football anglais alors qu’il s’appuie sur le succès qu’il a connu au Celtic avant de rejoindre la Premier League en 2019.

Il fait limoger Leicester et espère finir dans le top quatre cette saison, après avoir raté de peu l’année dernière une chute de forme après la reprise du football en juin au milieu de la pandémie de coronavirus.

Un trophée ne serait peut-être que des récompenses pour le joueur de 48 ans, mais il doit beaucoup au club auquel il fait face.

.

Rodgers a passé quatre ans à Chelsea avant de rejoindre Watford en tant que manager en 2008

C’est Jose Mourinho qui a convaincu Rodgers de quitter son rôle de directeur de l’académie de Reading en 2004.

Il a été nommé entraîneur en chef des jeunes de la prestigieuse académie de Chelsea suite à la recommandation de Steve Clarke.

L’Irlandais du Nord a ensuite été promu patron de l’équipe de réserve deux ans plus tard et a conservé ce rôle même après le départ de Mourinho.

.

Rodgers est resté à Chelsea sous Avram Grant et Luis Felipe Scolari après le départ de Mourinho

C’est en 2008 qu’il a quitté les Blues pour prendre son premier poste senior lorsqu’il a été nommé par Watford qui était dans le championnat à l’époque.

S’exprimant en 2019, Rodgers a déclaré: «Je pense que Jose m’a fait une énorme impression lorsque je suis allé à Chelsea. Tout au long de mon parcours, j’ai eu beaucoup de mentors. À Reading, Alan Pardew a été formidable pour moi en tant que jeune entraîneur. Puis, quand je suis allé à Chelsea, Jose a eu un impact énorme sur la préparation.

«Ce premier sort quand il était là-bas, il avait un grand charisme, mais il pouvait très bien gérer ça entre la direction, le côté coaching et le détail de son travail.

.

Mourinho a fait une énorme impression sur Rodgers et il sait qu’il est sur le point de remporter à Leicester sa première FA Cup

«Nous n’avons jamais été totalement alignés en termes [of] la façon dont nous avions vu le jeu, mais nous avions beaucoup de similitudes. Nous aimions bien communiquer avec les joueurs et les gens, nous étions tous les deux ambitieux – voulions bien faire – et nous voulions toujours nous assurer que notre travail était de qualité. C’était une grande référence pour moi.

Mourinho a pu voir les talents de Rodgers et n’a pas été surpris de le voir poursuivre une carrière de manager qui l’a mené à Reading, Swansea, Liverpool, Celtic et finalement Leicester.

Mourinho a déclaré l’année dernière: «Je ne suis pas impressionné, je sais à quel point il est bon. Quand je l’ai rencontré en tant que jeune entraîneur à l’académie, et en venant nous rejoindre dans la première équipe et en partageant avec nous de nombreux moments, j’ai compris que c’était un jeune homme avec un bel avenir.

.

Mourinho n’a pas été surpris par les performances de Rodgers dans sa carrière

«Donc tout ce qu’il fait dans sa carrière n’est pas une surprise pour moi, pas du tout. Il est très talentueux, il était et est probablement toujours un gars qui aime étudier, apprendre et s’améliorer. Il est créatif, il sait ce qu’il veut.

«C’est un très bon entraîneur. Période. C’est un très bon entraîneur donc ce n’est pas une surprise pour moi.

Chelsea vs Leicester en finale de la FA Cup est en direct sur talkSPORT à partir de 17h15 le samedi 15 mai

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Appli iPhone – Télécharger depuis l’Apple Store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT via votre téléviseur sur les chaînes suivantes: Ciel: Canal 0108 Virgin Media: Chaîne 927 Freeview: Chaîne 723 Freesat: Chaîne 731