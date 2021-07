Comment briser le bruit en 2021

L’industrie de la musique est en train de changer. Le pouvoir autrefois détenu par les grandes maisons de disques est désormais entre les mains du consommateur. Le public a de nouvelles façons de se connecter avec la musique qu’il aime, et les artistes peuvent désormais communiquer directement avec leurs fans. Cela provoque un changement dans la culture musicale, offrant aux musiciens indépendants et bricoleurs une chance de couper le bruit causé par le bourdonnement des majors.

Les anciens gardiens de l’industrie musicale ont été écartés, ce sont désormais les artistes qui détiennent la clé. Pour être un musicien à succès dans le climat moderne, vous devez avoir une vision, rester fidèle à vous-même et utiliser tous les outils disponibles pour vous aider à construire votre marque. Vous avez maintenant la liberté et le pouvoir de sortir le genre de musique auquel vous croyez, quand vous voulez, où vous voulez.

Plus de 200 000 musiciens indépendants et maisons de disques font confiance à iMusician pour distribuer leur musique. Cet article rassemble les connaissances et les conseils de l’équipe d’experts d’iMusician sur la façon dont les artistes indépendants peuvent promouvoir avec succès leur musique, concurrencer les grands labels et faire entendre leur musique sur un marché saturé avec leur propre lien intelligent pour la musique.

Vendre de la musique en ligne

Le streaming musical est un sujet de division. En tant que modèle en transition, les grandes sociétés de streaming ont été accusées de ne pas payer suffisamment les artistes – un argument toujours d’actualité au sein de la communauté musicale mondiale. Les redevances que reçoivent les artistes ne sont actuellement pas justes, c’est indéniable, mais en réalité, les services de streaming donnent aux musiciens une portée mondiale inimaginable, quelque chose qui était auparavant inconnu pour les petits artistes indépendants. Mais maintenant, avec le bon mélange de créativité, de prévoyance et de planification, les artistes émergents peuvent égaliser les règles du jeu aux côtés des plus grands frappeurs de l’industrie.

Créer une stratégie de sortie musicale

N’étant plus enchaînés par les décisions prises par les dirigeants des maisons de disques, les artistes bricoleurs et indépendants peuvent désormais raconter leur histoire comme ils le souhaitent. Si vous êtes bricoleur, vous devez également DIA (tout faire). Cela signifie apprendre à exécuter une stratégie de promotion réussie et à créer votre propre marque. Cela demande du travail. Beaucoup. Mais au final, les récompenses en valent la peine.

La musique est une industrie concurrentielle. Faire de bons morceaux ne suffit pas pour vous faire remarquer et vous aider à fidéliser vos fans. Pour se démarquer sur un marché de plus en plus encombré, les artistes doivent être capables de visualiser et d’exécuter une stratégie qui peut non seulement soutenir les flux de musique et les ventes, mais aussi une base de fans avec une soif constante de plus.

Créez de l’anticipation pour votre musique

Si vous préparez un nouveau single, EP ou sortie d’album, suscitez l’enthousiasme de vos fans en créant des teasers vidéo, tenez-les au courant avec des photos et des publications documentant le processus de création, et utilisez les réseaux sociaux pour interagir avec votre public et leur faire sentir qu’ils font partie du voyage créatif.

La mise en place de précommandes sur les principaux sites de streaming peut être un excellent outil marketing pour votre sortie. Une précommande vous permet de mettre votre album, EP ou single en ligne dans les boutiques et magasins de téléchargement avant la date de sortie officielle. Vous pouvez décider si vous souhaitez offrir un aperçu de 90 secondes, définir des prix différents par piste ou proposer des « pistes de gratification instantanée ». Les morceaux de gratification instantanée peuvent être disponibles à différentes dates avant le jour de la sortie, et les fans qui précommanderont l’album les recevront instantanément.

Les ventes en précommande comptent pour votre position dans les charts iTunes à la fois pendant la période de précommande et le jour de votre sortie, donc encourager les fans à acheter votre précommande peut également vous aider à monter dans les charts iTunes. Vous pouvez également configurer des précommandes sur Amazon Music et Deezer.

iMusician peut configurer rapidement et facilement des précommandes et des pistes de gratification instantanée sur Apple Music, Amazon, Deezer, Traxsource et Beatport.

Construire un site Web

Créer et maintenir votre propre site Web représente beaucoup de travail, mais un site Web bien entretenu est un point de contact crucial entre vous et vos fans. Les fans modernes sont conscients de redonner aux artistes qu’ils aiment, et à mesure que votre public grandit, vous pouvez vous attendre à ce que les fans vous soutiennent en achetant de la musique et des marchandises directement sur votre site. Votre site Web signifie vos règles ; c’est votre propre espace où vous êtes libre de diffuser le contenu que vous voulez – un endroit pour construire un récit qui vous représente en tant que groupe ou artiste. C’est aussi le premier endroit où votre public cherchera des nouvelles sur la musique ou les concerts à venir.

Le dernier outil d’iMusician pour les musiciens indépendants, Artist Hub, est conçu pour être le cœur battant de la promotion de la musique pour les artistes DIY et les labels indépendants. Avec Artist Hub au cœur de votre campagne, vous pouvez l’utiliser pour diriger les fans vers votre musique sur leurs plateformes préférées. Le lien intelligent pour la musique partageable instantanément est gratuit avec chaque version d’iMusician ou une version entièrement personnalisable est disponible avec Artist Hub Pro.

Artist Hub Pro raconte toute l’histoire de votre musique. Avec une biographie, des dates de tournée, un dossier de presse téléchargeable, des liens sociaux et plus encore dans votre smartlink musical, c’est un outil promotionnel facile à utiliser qui dynamisera toute campagne marketing. Il fournit aux fans, aux conservateurs de playlists, aux influenceurs et à la presse tout ce dont ils ont besoin pour en savoir plus sur vous et votre musique. Il vous offre tout dans un emplacement centralisé sans avoir besoin de créer ou de maintenir un site Web.

Réfléchissez à votre stratégie de sortie

Il est important de planifier correctement votre stratégie de publication. Voulez-vous envoyer des singles au compte-gouttes aux fans avant de sortir votre album ? Vous voulez faire sensation avec un EP ? Une bonne stratégie influence le reste de votre campagne. Votre stratégie crée le premier coup de coude en bas de la colline qui aide votre musique à prendre de la vitesse et à faire boule de neige pour une sortie réussie. Habituellement, les meilleurs jours de sortie sont les vendredis et mardis. Il est recommandé de planifier votre sortie au moins 4 semaines à l’avance afin que vous ayez le temps d’exécuter votre plan promotionnel.

Créer un plan promotionnel

Tirez le meilleur parti de tous les canaux promotionnels à votre disposition pour vous assurer de maximiser votre couverture à l’approche du jour de la sortie. Si vous avez l’argent, embaucher un agent de relations publiques pour contacter les journalistes et les influenceurs augmenterait considérablement la sensibilisation. Voici quelques conseils de bricolage pour vous aider à faire passer le mot si votre budget est un peu plus serré :

Configurez votre profil d’artiste

De plus en plus de plateformes vous permettent de créer votre propre profil d’artiste. Ces pages vous donnent la possibilité de personnaliser la façon dont vous apparaissez aux fans sur les plateformes de streaming et les magasins de téléchargement, que vous pouvez ensuite présenter sur votre lien intelligent de musique. Avoir un profil d’artiste accrocheur peut augmenter vos chances de succès lorsque vous soumettez votre musique aux conservateurs de listes de lecture. Certaines plates-formes, telles qu’iTunes, Apple Music et Deezer, vous obligent à passer par un distributeur numérique, comme iMusician, pour revendiquer un profil d’artiste. Des plateformes telles que Spotify et Beatport vous permettent de le réclamer vous-même.

Les newsletters sont un élément crucial de la vente de votre musique en ligne. Une liste de diffusion, c’est comme avoir votre propre base de données de fans. Un e-mail crée une communication directe entre vous et votre public, et la plupart des gens consultent leurs e-mails tous les jours. Si les fans se sont déjà abonnés à vos e-mails, ils seront probablement impatients de vous entendre au sujet de toute nouvelle passionnante. Profitez de cette occasion unique pour envoyer un e-mail à votre liste de fans avec un lien pour acheter votre nouveau single ou album.

Les médias sociaux sont un outil essentiel pour tout artiste, qu’il soit en devenir ou établi. C’est le moyen le plus simple et le plus instantané d’interagir avec les fans et de les tenir au courant de ce qui se passe dans votre monde. Ce n’est pas une plate-forme marketing directe, mais un catalyseur de conversation et de marketing de bouche à oreille. C’est votre chance de créer du contenu imaginatif pour faire parler les gens. Vous annoncez un nouveau single ? Enregistrez des vidéos de votre studio ou filmez un teaser pour enthousiasmer vos fans. En plus d’interagir avec votre public existant, vous pouvez utiliser des outils tels que les campagnes publicitaires Facebook pour vous mettre devant de nouveaux fans potentiels. La portée mondiale des médias sociaux est indéniable, et chaque canal offrant des opportunités passionnantes de communiquer avec différentes données démographiques, les possibilités sont infinies. Les médias sociaux sont également parfaits pour la recherche. Utilisez-le pour mieux comprendre vos fans : qui ils suivent, quel contenu ils aiment, ce qui les motive. C’est aussi une précieuse source d’inspiration. Découvrez ce que les artistes que vous admirez créent sur leurs chaînes. C’est peut-être plus que leur musique qui vous impressionne !

Ne vous arrêtez pas une fois que votre musique est sortie

Ce n’est pas parce que votre musique est diffusée dans le monde que la promotion s’arrête là. C’est le moment de faire preuve de créativité en proposant des offres groupées numériques et physiques, des remises et des abonnements aux fans. N’importe quelle façon que vous pouvez penser pour réengager votre fanbase – faites-le ! Plus il y a d’imagination, mieux c’est.

Comment iMusician peut vous aider à construire votre carrière musicale

iMusician travaille en étroite collaboration avec Spotify, YouTube Music, Apple Music et Amazon, ainsi qu’avec des magasins régionaux populaires du monde entier. iMusician distribue également de la musique dans des magasins spécialisés en électronique comme Beatport, Traxsource et Juno Download.

Avec des tarifs flexibles, aucun frais de renouvellement annuel et un véritable soutien humain dans six langues différentes, iMusician permet aux musiciens et aux labels de devenir plus financièrement plus viables, afin qu’ils puissent se concentrer sur ce qui est important : faire plus de musique. L’objectif d’iMusician est de créer un monde où les artistes qui veulent devenir pro, le peuvent et de créer un marché où les labels indépendants peuvent rivaliser sur un pied d’égalité avec les majors.

L’équipe iMusician est composée de mélomanes, de créateurs de musique et de propriétaires de labels. iMusician offre plus qu’une distribution, c’est un service tout-en-un qui donne aux musiciens des conseils d’experts, des connaissances et des outils tels qu’un lien intelligent musical pour faire avancer leur musique. Où que vous vous trouviez dans votre voyage musical, l’équipe iMusician est à votre disposition pour vous emmener là où vous voulez être.