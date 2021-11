Comment Britney Spears a-t-elle réagi à la fin de sa tutelle légale ?

Selon des sources de son entourage le plus proche, Britney Spears a réagi à l’avis du juge Brenda penny avec un mélange de « rires et de larmes », toujours incapable d’assimiler qu’elle avait enfin retrouvé son autonomie personnelle et financière après plus d’une décennie aux soins de son père, Jamie lance, qui d’ailleurs était favorable à la fin de cet arrangement judiciaire dès que le juge l’aurait démis de ses fonctions.

Britney Spears a célébré la nouvelle de sa liberté avec « un mélange de rires et de larmes. » (Kevin Winter / . / © .Images 168594543)

« Il pleurait et riait en même temps. Il avait du mal à comprendre qu’après tant d’années, le cauchemar était enfin terminé », a révélé un informateur en conversation avec le magazine People.

« Elle est très reconnaissante envers tous ceux qui l’ont aidée dans ce processus », a déclaré la source, qui est proche de la « Princesse de la Pop ».