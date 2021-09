Comment Brooklyn Nine-Nine a dit au revoir

Bien sûr, tout devait se terminer par un dernier casse.

Brooklyn Nine-Nine a fait ses adieux jeudi avec un dernier volet du casse annuel d’Halloween, et ce devait évidemment être le casse le plus compliqué et le plus tordu de tous. Jacques (Andy Samberg) avait décidé de quitter l’enceinte pour être un père au foyer et avait planifié tout le casse pour être un au revoir à l’équipe, avec des cadeaux sentimentaux pour tout le monde. Mais en même temps, Holt (André Braugher) préparait son propre au revoir et Amy (Mélissa fumero) préparait une fête d’adieu surprise pour Jake, transformant le tout en un désordre chaotique et rempli de mémoire qui a finalement été remporté par nul autre que Hitchcock (Bloqueur de poignard). Nous n’avons pas pu en garder une trace, mais c’était parfait.

À la fin, Terry (Equipes de Terry) est devenu le nouveau capitaine du Nine-Nine tandis que Holt est devenu commissaire adjoint. Boyle (Joe lo truglio) a trouvé un nouveau partenaire beaucoup plus Boyle-ish, aimant les surnoms, mais personne ne pouvait lâcher le casse, surtout après la victoire d’Hitchcock. Un an plus tard, Jake, Rosa (Stéphanie Béatriz), Amy et Gina sont toutes revenues pour une autre tentative de devenir le plus grand humain / détective / génie / champion des Neuf-Neuf.