Comment Bumble BFF a aidé cette greffe du Kentucky à trouver des amis et à briser le gel de Seattle

Bumble BFF a aidé Laurel Deppen, stagiaire de ., à trouver un compagnon de randonnée cet été à Seattle.

“Le gel de Seattle.”

L’expression est si souvent utilisée, pourtant je ne l’avais jamais entendue avant d’atterrir à Seattle en mai. C’est peut-être le secret le mieux gardé de la ville – un phénomène enfoui sous les stéréotypes de la pluie, du pot, de la technologie et de la musique grunge.

C’est l’idée que les habitants de Seattle seront gentils avec votre visage et vous proposeront de se réunir, mais le moment venu, ils ne donneront pas suite. Peut-être qu’ils vous fantôme. Peut-être qu’ils annuleront deux heures avant vos plans, promettant de reprogrammer. Mais vous n’entendrez plus jamais parler d’eux.

Urban Dictionary le dit plus crûment, en disant que le Freeze « conclut que la majorité des résidents de Seattle sont des gens snob, froids et hostiles avec un extérieur faussement poli ».

Traduction : Un pire cauchemar pour un extraverti du Kentucky.

Pourtant, Seattle est une ville de greffes. J’ai pensé que je ne pouvais pas être la seule personne de mon âge à chercher des amis dans un endroit inconnu. Mais comment pourrais-je les trouver alors que les conventions sociales de Seattle me disent de ne pas croiser les yeux des gens lorsque je marche sur le trottoir et d’éviter les bavardages avec les caissiers ?

La réponse était simple : Bumble BFF.

Bumble a été fondée en tant qu’application de rencontres en 2014. Ce qui la différenciait de son homologue de rencontres en ligne Tinder était que les femmes dans les matchs hétérosexuels pouvaient d’abord envoyer des messages aux hommes, et si elles ne le faisaient pas dans les 24 heures, le match disparaîtrait.

Depuis lors, Bumble s’est développé rapidement et s’est développé pour favoriser d’autres types de relations : les amitiés (Bumble BFF) et les relations d’affaires (Bumble Bizz). La société, qui est devenue publique en février, a également fait la une des journaux récemment lorsqu’elle a annoncé son premier café de brique et de mortier et a offert à ses 650 personnes une semaine de congé pour se ressourcer.

Construire un profil sur BFF est presque identique à la version de rencontres, mais avec des invites différentes. J’ai écrit une biographie, rempli mon signe du zodiaque et connecté mon Spotify, pensant que puisque Nirvana faisait partie de mes meilleurs artistes, je gagnerais des points avec les gens de Seattle. (Je ne l’ai pas fait.) Je me suis assuré d’inclure des photos de moi avec mes amis à la maison, pour montrer à de nouveaux amis potentiels que j’ai des antécédents d’amitié.

Les applications de rencontres traditionnelles ont conditionné le balayage droit pour “oui” et le balayage gauche pour “non” à être très rapide et, franchement, superficiel – basé uniquement sur l’apparence et la gratification instantanée. Je me suis vite rendu compte que pour trouver efficacement des amis, ce genre de balayage ne suffira pas. Il faut lire le bios.

J’ai demandé aux amis que je me suis fait sur l’application quelle a été leur expérience générale, et plusieurs ont mentionné la même chose : des bios répétitifs. C’est vrai – la plupart mentionnent être nouveau à Seattle, aimer le brunch et la randonnée.

J’ai pu me connecter aux amis que je me suis faits en fonction des informations uniques qu’ils ont mises dans leur profil. De cette façon, je pouvais trouver des sujets plus spécifiques à aborder et j’étais plus susceptible de poursuivre une conversation. J’ai également trouvé des points communs avec les femmes qui étaient à Seattle pour un stage – dont beaucoup, comme moi, venaient de l’est du pays et ont quitté leur ville natale et universitaire.

J’ai rencontré des gens avec qui explorer les bars et restaurants de Seattle ; randonnée lac 22; manger de la crème glacée; allez à la chasse à la librairie ; et plus. Chaque personne que j’ai rencontrée depuis l’application, j’ai revu.

Il était précieux d’entendre parler des endroits qu’ils appellent leur chez-soi, notamment le Wisconsin, le Minnesota et le Canada. Bumble BFF a contribué à rendre le «gel» moins glacial sachant que d’autres en faisaient également l’expérience.

Bien que cela s’estompe, il existe toujours une stigmatisation autour des rencontres en ligne. Les couples qui se rencontrent sur des applications de rencontres plaisantent souvent sur la création d’une fausse histoire d’origine élaborée, mais il n’est pas clair si cette convention sociale s’étend également aux rencontres amicales.

La réponse la plus courante que mes amis Bumble et moi recevons lorsque les gens nous demandent comment nous nous sommes rencontrés est : « Ça marche vraiment ? »

La partie que personne ne veut entendre, c’est que comme dans toute relation, vous ne pouvez pas vous attendre à des résultats instantanés. Vous devez être patient lors de l’envoi de messages, diligent dans la lecture des profils, et vous devez planifier un rendez-vous – et vous ne pouvez pas annuler ou geler des amis. Vous sortez ce que vous avez mis.

Cela m’a aidé à me souvenir que tout le monde utilise l’application pour les mêmes raisons, et malgré la « glace » d’être nouveau dans une ville à la culture introvertie, j’ai pu trouver un solide sens de la communauté avec ces autres greffes grâce à la technologie.