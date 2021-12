Comment Burning Spear a frappé la marque avec un classique du reggae

Il y a une raison pour laquelle de nombreux fans citent Lance de feuMarcus Garvey est le plus grand album de reggae jamais réalisé. De telles affirmations définitives sont impossibles à vérifier, mais si vous recherchez un album cohérent, bien pensé, brillamment produit, chanté du fond du cœur, avec des chansons qui vous marquent et sont écrites sur un sujet que le chanteur manifestement se soucie profondément de – et qui ne l’est pas ? – Vous êtes au bon endroit.

Écoutez Marcus Garvey sur Apple Music et Spotify.

Sorti le 12 décembre 1975, et un succès de bouche à oreille plutôt qu’un succès du jour au lendemain, le troisième album de Burning Spear aurait tout aussi bien pu être son premier pour tout l’impact que ses disques précédents avaient eu, bien qu’ils le soient. En fait, « son » n’est pas une description tout à fait exacte ici. Marcus Garvey présente un ensemble vocal de trois musiciens, mais il ne fait aucun doute que l’homme principal est Burning Spear, alias Winston Rodney : il a la voix rauque, totalement engagée et bouleversante. En soutien, Rupert Wellington et Delroy Hines offrent des choeurs qui servent à souligner à quel point les lignes principales sont brillantes.

Le travail précédent de Rodney au Studio One avait été très bien dans la mesure où il était, et a été rétrospectivement très apprécié, mais ici, il semble enflammé, comme s’il avait enfin trouvé la situation dont il avait besoin pour être vraiment libre avec sa musique. Rodney obtient le crédit pour les arrangements magiques, mais les éloges doivent également aller à Jack Ruby, l’homme du son local de Rodney sur la côte nord de la Jamaïque. Ruby (de son vrai nom Laurence Lindo) laisse libre cours à la créativité de Spear au milieu du jeu exemplaire de certains des plus grands musiciens de reggae. Les résultats sont proches de la perfection.

Sans aucun doute, le but ici n’était pas seulement de faire un disque fabuleux ; c’était à Spear de faire passer ses croyances rastafariennes et d’attirer l’attention sur la philosophie de Marcus Garvey, le philosophe politique jamaïcain dont le mouvement panafricaniste a failli amener l’idéal rasta du retour des anciens esclaves dans leur patrie. Dès la première ligne de la chanson-titre, Spear a l’intention de mettre en évidence la pertinence de Garvey pour les pauvres modernes en Jamaïque, et demande pourquoi, sur « Old Marcus Garvey », d’autres nationalistes et philosophes noirs sont rappelés et font l’éloge lorsque le fondateur de la Black Star Line n’est pas mentionné.

« Slavery Days » rappelle à l’auditeur pourquoi les pauvres de la Jamaïque sont dans la condition dans laquelle ils se trouvent ; « Invasion » identifie la diaspora et se demande pourquoi les Noirs sont unis ailleurs mais pas en Jamaïque. « Live Good », avec sa flûte s’enroulant autour de la mélodie, est un Eden musical, contrairement au sujet, avec un Spear résigné essayant de faire de son mieux face à l’injustice – qu’elle soit personnelle ou générale n’est pas précisée. « Jordan River » et « Red, Gold And Green » sont des touches mineures, la première s’élevant régulièrement jusqu’à un tourbillon tourbillonnant, tandis que la seconde est aussi profonde que la rivière elle-même, sombre et pleine d’eaux fertiles. « Tradition » a un militantisme progressif, une marche éclairée par l’atmosphère rurale et humaine de la musique, alors que Spear chante une culture qui remonte à des milliers d’années. « Give Me » appelle à la justice ; « Resting Place », avec Spear à la recherche d’un soulagement de ses difficultés, mérite sa position de titre de clôture, ce qui rend étrange que la chanson ait été omise du pressage jamaïcain original de l’album et conservée en tant que single.

Bien qu’il s’agisse d’un militantisme reggae aussi puissant que cela puisse paraître, il est présenté d’une manière tout à fait accessible et avec un sentiment d’espace qui appartient à la Jamaïque rurale d’où est originaire Winston Rodney. Le succès du disque, au-delà de son éclat artistique évident, peut être attribué au fait que tant de ses chansons ont été reprises par d’autres stars du reggae pour devenir des tubes ; qu’il a fait de Jack Ruby une force du reggae malgré son inexpérience en tant que producteur ; qu’il a fait de Spear une star ; et que cela a eu un effet culturel plus large : tout à coup, Marcus Garvey était de retour à l’ordre du jour de la politique noire, et le disque a encouragé de nombreux jeunes noirs à se souvenir de leurs racines, à se laisser nouer les cheveux et à aller à Rastafari.

Alors Spear a fait ce qu’il avait l’intention de faire. Et ce faisant, il nous a offert un album d’une brillance incontestable : inspiré, civilisé, noir, fier et beau.

