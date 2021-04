Comment BYU QB est passé de peu repéré à indubitable en 2021 NFL Draft ⋆ .

Zach Wilson

Le quart-arrière BYU a explosé en 2020 pour 33 touchés à seulement 3 interceptions, ajoutant 10 autres touchés au sol, construisant son CV de talent de premier tour à QB2 lors du repêchage de la NFL 2021.

Que ce soit par son jeu éblouissant de type balle dans la cour d’école ou par son apparence d’assassin au visage de bébé, la fulgurante montée en puissance de Wilson dans le repêchage de la NFL l’a fermement placé dans la conversation pour le choix n ° 2 cette année.

Les rapports de dépistage lisent tous la même chose à propos de Wilson: bras de canon, précis, capacité à improviser et à faire des lancers hors plate-forme, bon processeur, mais des questions sur sa carrure, la compétition jouée, le leadership et l’athlétisme en général se sont glissées.

Inutile de dire que les analystes, évaluateurs et autres adorent le jeu de Wilson; Ils l’aiment tellement qu’il a égalé Justin Fields en tant que QB2 consensuel dans le projet, certains pensant même qu’il est le QB1 de facto dans le projet. Nous pouvons probablement pomper les freins là-dessus.

Avant que Wilson n’entende son nom appelé sur la grande scène de Cleveland, voici comment il y est arrivé:

Chronologie de Zach Wilson

12 juin 2017: Wilson, un quart-arrière remarquable de Corner Canyon High School à Draper, Utah, s’engage verbalement dans l’État de Boise. Wilson prévoit d’obtenir son diplôme d’études secondaires tôt pour faire un bond dans sa carrière universitaire.

Octobre 2017: Même avec un engagement envers BYU, Wilson reçoit des offres d’autres écoles, notamment Cal, Minnesota, Utah State et Iowa. Pas exactement un who’s-who des programmes puissants du football universitaire.

13 décembre 2017: Après une visite officielle avec l’école, Wilson décide de ne pas s’inscrire à Boise State et reçoit à la place les offres d’autres écoles.

21 décembre 2017: Wilson s’engage et signe une lettre d’intention avec BYU au cours de la période de signature précoce.

9 août 2018: Wilson obtient sa première action en tant que quart-arrière des Cougars, tentant deux passes et en terminant une contre McNeese State.

13 octobre 2018: Wilson obtient son premier départ en tant que quart-arrière BYU contre Hawaï. Il passe 16 sur 24 pour 194 verges, trois touchés et une interception dans la victoire. Il devient le plus jeune quart-arrière partant de l’histoire de BYU.

27 octobre 2018: Dans un match contre l’État du nord de l’Illinois, Wilson fait partie du top 10 du SportsCenter après avoir échappé à un défenseur, en franchissant un autre et en armant un troisième. La combinaison obstacle-bras rigide sera jouée ad infitum

au cours des prochaines années.

21 décembre 2018: Un an jour pour jour que Wilson s’engage à BYU, il passe un parfait 18 contre 18 dans le célèbre bol de pommes de terre de l’Idaho (oui, c’est un vrai bol), écrasant l’ouest du Michigan. Il encoche 317 verges et quatre touchés dans l’effort. Il termine son parcours en tant que quart-arrière BYU avec 12 touchés à trois interceptions, 1 578 verges en neuf matchs.

29 août 2019: Au cours de la journée médiatique de BYU, Wilson admet qu’il avait joué avec un problème de labrum dans son épaule lancée depuis le lycée et qu’il l’avait réparé chirurgicalement en décembre. Wilson dit également qu’il a une déchirure du labrum dans son épaule non lanceuse qui nécessitera éventuellement une intervention chirurgicale.

28 septembre 2019: Dans un match contre Toledo, Wilson lance une interception et, en train de faire le plaquage sur le défenseur, se fracture le pouce sur sa main de lancer. Il subit une intervention chirurgicale pendant la semaine pour le faire réparer et manque plus d’un mois.

24 décembre 2019: Pas tout à fait le cadeau de Noël que Wilson espérait probablement: lors d’une défaite au Hawaii Bowl contre Hawaï, Wilson lance deux interceptions lors de la finale de la saison. Il a lutté contre la récupération du labrum et la blessure au pouce au cours de l’année, terminant sa saison 2019 avec 2382 verges, 11 touchés et neuf interceptions. Wilson a cependant été nommé MVP BYU pour la saison.

31 août 2020: Après quelques doutes quant à savoir si Wilson serait nommé partant pour sa saison junior à BYU, il est répertorié comme QB1 sur le tableau de profondeur de l’équipe avant l’ouverture de la saison contre la marine.

16 octobre 2020: Wilson a peut-être le meilleur match de sa carrière BYU, avec 400 verges et quatre touchés contre Houston. Il passe 25 sur 35 en passant la journée.

22 décembre 2020: Dans son dernier match en tant que BYU Cougar, «Zach the Ripper» déchiquette UCF dans le Boca Raton Bowl, lançant trois touchés sur la journée pour 425 verges, ajoutant deux autres scores au sol. Il termine la saison 2020 avec 33 touchés à trois interceptions et 10 autres touchés au sol. Wilson remporte la plus haute saison avec la note Pro Football Focus.

1er janvier 2021: Pour sonner la nouvelle année, Wilson annonce une nouvelle ère: il se déclare pour le repêchage de la NFL 2021 sur Twitter.

27 mars 2021: Lors de la journée pro de BYU, Wilson organise un spectacle. Les mâchoires tombent quand il cloue une bombe post-route qui navigue sur plus de 50 mètres.

29 avril 2021: Avec le deuxième choix du repêchage de la NFL 2021, les Jets de New York sélectionnent…