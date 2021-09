Comment ça marche et ce que nous pourrions faire avec la connexion satellite de l’iPhone 13 | La technologie

Cette technologie hypothétique, en principe, serait destinée aux communications davantage conçues pour les situations d’urgence où nous n’avons pas de couverture.

Nous sommes à quelques jours de la présentation officielle du nouvelle gamme iPhone 13, l’un des lancements les plus attendus de l’année, où ce nouvel iPhone sera sûrement à nouveau pratiquement le cadeau préféré dans de nombreux pays du monde pour cette campagne de Noël.

Ces dernières semaines, la possibilité que l’iPhone 13, ou futur iPhone, ait une connexion satellite a été divulguée, une information qui, bien qu’elle se soit refroidie ces dernières heures, pourrait être l’une des clés du succès de l’iPhone 13 ou de l’iPhone. 14.

Mais si vous ne savez pas exactement à quoi correspond cette connexion satellite pour l’iPhone 13, nous vous dirons exactement comment cela fonctionne et ce que nous pourrions en faire, car cela pourrait nous éviter des ennuis.

Les premières informations que nous avions relatives à cette connexion satellite des nouveaux iPhones sont arrivées fin août où l’expert d’Apple, Ming Chi Kuo, a déclaré que les prochains modèles de la société pourraient intégrer un mode de communication par satellite en orbite terrestre basse (LEO)

Cela nous permettrait d’envoyer des messages et même de passer des appels dans n’importe quelle situation, même si nous n’avions pas de couverture avec notre réseau mobile.

Pour ce faire, l’iPhone 13 utiliserait un Version personnalisée de la puce Qualcomm X60 qui prend en charge ce type de communications par satellite. A cette époque, il n’était pas clair si cette technologie fonctionnerait uniquement avec les propres services d’Apple ou si ceux de Cupertino pouvaient déléguer ces communications par satellite aux tours de téléphonie mobile traditionnelles, ce qui est peu probable.

On supposait que ces communications par satellite n’étaient pas gratuites et s’accompagnaient de certains frais pour les utilisateurs qui voulaient les utiliser, mais en principe, tout cela se concentrerait sur les situations d’urgence puisque les connexions par satellite, en somme, seraient beaucoup plus lentes que les habituelles 4G et 5G.

Il a été commenté qu’Apple pourrait s’associer à Globalstar et profiter du spectre n53 de l’entreprise pour ajouter une autre bande aux services 4G et 5G, étant en mesure d’améliorer les performances des réseaux conventionnels mais en jetant les communications par satellite hypothétiques qui avaient été signalées.

Nous vous disons quelles options vous avez si vous souhaitez acheter un iPad en 2021, Apple a renouvelé la gamme de tablettes et l’offre a été élargie, vous découvrirez ici tous les modèles et leurs caractéristiques.

Quelques jours plus tard, de nouvelles informations de Bloomberg ont clarifié certains aspects de cette hypothétique connexion satellite de l’iPhone 13. Ces nouvelles informations Il a déjà laissé entendre qu’il est probable que cette technologie ne soit pas arrivée avec l’iPhone 13 et qu’il était encore en phase expérimentale.

Ils ont précisé que cette technologie serait plus pensée pour la possibilité d’envoyer des messages aux services d’urgence via l’application Apple Messages qui aurait un design différent avec des bulles grises contrairement au bleu et au vert actuels.

Apple envisagerait également la possibilité que cette connexion soit utilisée pour des appels téléphoniques directs avec ces services d’urgence.

En principe, cette fonctionnalité serait axée sur les situations extrêmes telles que les accidents aériens ou maritimes, et une fois le signal demandé la connexion peut prendre plus d’une minute.

Quoi qu’il en soit, il s’agirait de la fonctionnalité la plus réfléchie en cas d’urgence et qui pourrait nous permettre de communiquer avec les autorités compétentes dans des situations très spécifiques.