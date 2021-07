Comment ça se passe lors d’une soirée de combat de Conor McGregor? Ses pesées sont au box-office, il peut battre les hommes avant qu’ils n’entrent dans l’octogone et les fans veulent des discussions sur les aiguilles et les ordures, mais Notorious a averti qu'”il n’y a pas de lendemain” après la trilogie UFC 264 avec Dustin Poirier

in

Conor McGregor a été averti « qu’il n’y a pas de lendemain » après l’UFC 264 et il doit être prêt à entrer dans la tête de Dustin Poirier avant samedi soir.

“The Notorious” affronte son adversaire américain pour la troisième et potentiellement la dernière fois à Las Vegas à la T-Mobile Arena avec des enjeux jamais plus élevés.

Même les pesées de McGregor sont des attractions au box-office et les fans s’attendent à du divertissement de leur combattant préféré

Après une interruption de 12 mois du sport, McGregor est revenu à l’action sur Fight Island à l’UFC 257 contre Poirier, un homme qu’il a assommé avec une facilité consommée en 2014 alors que la paire n’était que des poids plume.

Pourtant, les rôles ont été inversés en janvier alors que Poirier prenait sa revanche avec une finition dévastatrice pour laisser l’Irlandais sur la toile – littéralement et métaphoriquement.

L’approche calme et composée de McGregor n’a pas réussi à générer l’animosité que les fans s’étaient habitués à voir de la part du combattant d’Emerald Isle et cela a peut-être porté ses fruits.

Nick Peet des Fight Disciples a commencé à couvrir la carrière de McGregor alors qu’il était un jeune et affamé de Cage Warriors qui n’a rien retenu.

Peu de combattants peuvent générer le genre d’attention et de clameur de ‘The Notorious’

Pourtant, l’Irlandais était beaucoup plus composé pour l’UFC 257 sur Fight Island

Et bien que le père de trois enfants de 32 ans ait été immobilisé en janvier, Peet s’attend à ce qu’un animal totalement différent soit lâché sur Sin City cette semaine.

Il a déclaré à talkSPORT.com: “Ce qui fait de Conor Conor, pour moi, c’est que lorsque vous parlez de combat et que vous avez des adversaires, il est le roi du discours trash.

“Probablement le meilleur orateur que j’ai couvert en deux décennies de sports de combat. Il est le meilleur que nous ayons jamais vu dans les arts martiaux mixtes car il est improvisé et totalement improvisé.

«Avec Conor, ça sort de la langue et il est là avec n’importe qui dans les sports de combat et c’est rare. Le voir sur Fight Island avec des bords incurvés…

Un crochet du droit matraqué de Poirier a fait sombrer l’Irlandais au tapis en janvier

«Je me demandais s’il devenait un père de famille maintenant et passait tellement de temps maintenant parce que c’est un père qu’il s’adoucit un peu et qu’il ne veut pas lancer un tas de jurons.

“Peut-être qu’il se dit : ‘Oh, mes enfants vont voir ça dans quelques années, peut-être que je devrais revenir en arrière.’ Mais cela lui a ôté son énergie.

« Son énergie peut être assez menaçante dans ces combats ; J’étais autour de beaucoup de gros combats quand il parlait avec les frères Diaz et Eddie Alvarez et Jose Aldo, ces combats ont été perdus par les adversaires avant même qu’ils ne pénètrent dans l’octogone.

“Mais quand il a vu Dustin sur Fight Island, c’était tout ‘Je soutiens votre organisme de bienfaisance, ravi de vous voir, comment va la famille?’ Je pense que Dustin a dû penser ‘Wow, j’ai le billet de loterie gagnant’.

Ce billet de loterie gagnant a non seulement assuré la plus grande victoire de la carrière de Poirier, mais également une troisième fissure à McGregor alors qu’il a laissé passer l’occasion de se battre pour la ceinture légère UFC vacante.

Peu de gens en voudraient au natif de Louisiane d’entreprendre le combat le plus lucratif du jeu, mais cela offre à un Irlandais blessé et en colère l’occasion idéale de se venger.

Pour ce faire, Peet pense que la foule bruyante à l’intérieur de la T-Mobile Arena lors de Fight Night ne permettra pas au modeste et humble McGregor de fonctionner.

Au lieu de cela, le Liverpudlian s’attend à voir l’ancien champion du monde des deux poids traverser l’octogone et lancer un coup de pied tout-puissant pour définir instantanément le récit du combat.

Les coups de pied de Poirier sur McGregor ont été extrêmement efficaces sur Fight Island

«Je pense qu’une fois que tous ces fans irlandais envahissent Las Vegas et une foule nombreuse, quelques verres coulent à flot, Conor ne pourra pas résister.

«Il ne sera plus sur ce nouveau, mature et meilleur comportement Conor, car la foule en exigera plus.

« C’est difficile de commencer à parler d’ordures et de lancer une allumette dans une salle vide avec six journalistes.

«Mais quand il y a 10 000 fans qui hurlent, ivres, chantent ‘Ole Ole’, vous devez jouer devant le public. Ils veulent entendre un peu d’aiguille, ils veulent l’entendre faire un petit pop à Dustin sur la façon dont il a eu de la chance avec les coups de pied au mollet.

‘The Notorious’ fera appel à son armée de fans adorateurs pour rendre Las Vegas intimidant pour Poirier

« La nuit aussi, je vous garantis que la première chose que Conor lancera avec du venin sera un coup de pied dans la jambe. Conor y entrera, le jaugera et lancera le coup de pied de tous les coups de pied.

«Ce sera une construction complètement différente, un combat complètement différent et je pense que nous allons obtenir le combat auquel nous nous attendions tous.

« Il n’y a pas de lendemain pour Conor McGregor cette fois-ci ; Le 11 juillet, c’est de la craie et du fromage si vous êtes l’équipe Conor McGregor.

Ils génèrent du bruit comme personne d’autre et quand McGregor se bat, quelque chose change dans l’air