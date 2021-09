Comment cacher les couvre-chefs dans New World et trouver les bonus cosmétiques de l’édition de luxe

in

Rien ne peut vous sortir d’un début de partie comme la frustration de ne pas pouvoir trouver les objets bonus de l’édition de luxe pour lesquels vous avez payé cher. Et de même, rien n’enlève l’éclat de votre jeu de rôle Nouveau monde personnage comme être coincé avec un casque idiot.

Voici comment cacher un couvre-chef dans New World ainsi que la façon dont vous pouvez porter le Cosmétique bonus Woodsman Set édition Deluxe.

Où trouvez-vous le bonus de l’édition Woodsman Set Deluxe et d’autres produits cosmétiques dans New World ?

Pour trouver et équiper le Woodsman Set dans New World, faites un clic droit sur n’importe quel vêtement de poitrine ou de jambe.

Au bas de la liste qui apparaît, faites défiler vers le bas, où il est dit “Changer de peau”.

Cela fait apparaître une liste de tous les produits cosmétiques disponibles dans New World. Vers la fin de la liste, vous trouverez le manteau et les jambières du bûcheron, qui devraient être marqués d’un “Nouveau” car c’est la première fois que vous les équipez.

Vous pouvez porter différentes pièces cosmétiques indépendamment les unes des autres dans New World, vous devrez donc parcourir chaque pièce d’armure que vous portez et changer la peau pour créer l’ensemble complet.

Alternativement, vous pouvez simplement porter le manteau du bûcheron et une armure complémentaire – ou les leggings vont bien avec beaucoup de pièces de poitrine différentes.

Pour retirer à nouveau les produits cosmétiques, revenez au menu « Changer de peau » et en haut, il y a une option pour le supprimer et faire apparaître l’armure d’origine.

Comment cachez-vous votre casque et autres couvre-chefs dans New World ?

De la même manière, si vous faites un clic droit sur n’importe quel casque ou couvre-chef dans votre inventaire, puis faites défiler jusqu’à l’option du bas – “Changer de peau” – il existe une option supplémentaire spécifique aux couvre-chefs, qui vous permet de masquer la pièce d’armure de la vue.

L’option “Masquer le couvre-chef” est proche du bas de la liste, sous la coiffe du bûcheron.

Cela vous permet de montrer votre coiffure élégante au reste d’Aeturnum et donne une touche un peu plus personnelle à votre personnage si vous préférez voir son visage plus clairement.

Voici comment vous pouvez façonner davantage votre personnage avec les meilleures versions de New World pour le PvP et le PvE.

Ou si vous avez besoin d’avoir une idée de ce qui convient le mieux à votre style de jeu, voici un aperçu des meilleures armes de New World.