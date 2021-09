Comment Caelynn Miller-Keyes a ressenti la remarque suffocante de Dean Unglert

“Je pense que cela a juste pris du temps, parce que nous sommes si différents”, a admis Caelynn. “Comme, je n’étais pas très fan de la randonnée avant de rencontrer Dean. Et c’est toujours comme s’arracher des dents parfois. Mais j’aime simplement savourer de la bonne nourriture, me promener et faire du shopping.”

Mais quand dans les montagnes à couper le souffle des Dolomites …

“Je me dis ‘Nous sommes dans le plus bel endroit pittoresque d’Italie, nous allons au moins faire une petite randonnée'”, se souvient Dean. “Une fois que je l’ai souligné, elle m’a dit:” Vous avez raison. Nous sommes ici. Nous devons aller au sommet de cette montagne et voir à quoi ressemble la vue. ” Mais j’ai aussi, en même temps, dit : ‘D’accord, oui, nous sommes dans cette belle petite ville d’Italie, allons définitivement faire du shopping.’ Nous donnons et recevons chacun une quantité très égale lorsque nous voyageons. » (Ils savent également quand il est temps de faire leur propre truc, Dean notant que “une grande partie du voyage ensemble est la volonté et la compréhension dont vous avez besoin pour vous réserver du temps personnel de temps en temps.”)