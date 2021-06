Comment calculer le périmètre de différents types de triangles ? 10z viral

Un type de polygone fermé qui a trois angles, trois sommets et trois arêtes est appelé triangle. Les triangles sont l’une des formes géométriques les plus élémentaires présentées aux enfants. Il existe plusieurs concepts associés aux triangles, tels que la classification des triangles, l’aire et le périmètre du triangle scalène qu’il est important que les enfants étudient. Dans cet article, nous allons voir les différentes sortes de triangles et comment calculer le périmètre de chacun.

Classement des triangles

Les triangles sont classés en deux grandes catégories : la longueur des côtés et la mesure des angles.

Basé sur les côtés

Triangle équilatéral: Tous les côtés de ce type de triangle sont égaux et les angles intérieurs sont également de même mesure. Chaque angle au sommet mesure 60 degrés.

Triangle isocèle: Seuls deux côtés sur trois sont de même longueur. Comme les angles opposés aux côtés égaux sont égaux, deux angles sont également de mesure équivalente.

Triangle scalène: Lorsque les trois côtés d’un triangle sont de mesure inégale, on parle de triangle scalène. Ainsi, les angles d’un tel triangle sont également de mesure inégale.

Basé sur les angles

Triangle aigu: Tous les angles sont inférieurs aux angles droits dans ce triangle. Les triangles équilatéraux et les triangles scalènes peuvent entrer dans cette catégorie.

Triangle rectangle: Un angle doit mesurer 90 degrés. Un triangle isocèle est un cas particulier de cette catégorie. Il peut également comprendre un triangle scalène.

Triangle obtus : Un angle est supérieur à 90 degrés ou est obtus. Un triangle scalène ou isocèle peut entrer dans cette catégorie.

Le périmètre du triangle équilatéral

Le périmètre de tout triangle est défini comme la mesure totale des trois côtés de ce triangle. Nous pouvons calculer le périmètre du triangle équilatéral en additionnant la longueur de tous les côtés. La formule est donnée par :

Périmètre du triangle équilatéral = somme des trois côtés

Cependant, comme les trois côtés sont égaux en mesure et nous pouvons modifier la formule comme indiqué ci-dessous. Supposons que le côté mesure p unités alors, Périmètre = p + p + p = 3p.

Le périmètre du triangle isocèle

Disons que nous avons un triangle dont les deux côtés sont de x unités, et le troisième côté est de y unités ; alors on obtient le périmètre du triangle par la formule suivante,

Périmètre du triangle isocèle = x + x + y = 2x + y

Le périmètre d’un triangle scalène

Soit la mesure des côtés d’un triangle donnée par j, k, l, alors le périmètre d’un triangle scalène est donné par : Périmètre du triangle scalène = j + k + l

Noter: Nous pouvons utiliser les propriétés des triangles classés sur la base de la mesure des angles pour manipuler des questions où nous ne connaissons pas la longueur de tous les côtés pour obtenir une réponse.

Exemple: Classez le triangle et trouvez le périmètre si ses côtés mesurent 5 cm, 10 cm et 5 cm.

Solution: Comme les deux côtés mesurent 5 cm, cela implique que ce triangle est isocèle. La formule du périmètre d’un triangle isocèle est donnée par

Périmètre = 2x + y = 2(5) + 10 = 20 cm.

