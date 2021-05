Comment calculer l’impôt sur les plus-values ​​sur actions

Les investissements dans des actions cotées sur une bourse de valeurs reconnue en Inde sont classés comme gains à long terme ou à court terme selon la période pendant laquelle ces actions sont détenues.

L’implication fiscale sur les investissements en actions dépend de divers facteurs tels que la catégorie de ces actions (c’est-à-dire cotées ou non cotées) et la période de détention de ces actions. Les investissements dans des actions cotées sur une bourse de valeurs reconnue en Inde sont classés comme gains à long terme ou à court terme selon la période pendant laquelle ces actions sont détenues.

Suresh Surana, fondateur de RSM India déclare: «La période de détention constitue la date à laquelle les actions sont acquises par l’investisseur jusqu’à la date à laquelle ces actions sont vendues. Si cette période de détention dépasse un an, les gains qui en découlent seront classés comme étant de nature à long terme, sinon, à court terme. »

Calcul de la taxe sur le transfert des actions cotées

Les plus-values ​​à court terme sur les actions cotées sont soumises à un impôt au taux de 15 pour cent u / s 111A de la loi informatique. D’autre part, les plus-values ​​à long terme sont imposées à 10 pour cent u / s 112A de la loi informatique sur le montant des gains qui dépassent le seuil de Rs 1 lakh au cours de cet exercice particulier. En d’autres termes, les plus-values ​​à long terme sur les actions cotées à hauteur de Rs 1 Lakh seraient exonérées d’impôt entre les mains d’un investisseur.

Surana, dit «Notez que les taux spéciaux u / s 111A et 112A de la loi informatique seraient applicables à condition que la transaction soit soumise à la taxe sur les transactions sur titres (STT). Bien que les actions cotées soient généralement soumises à la STT, les transactions acheminées autrement que par la bourse reconnue peuvent ne pas être perçues par la STT. En outre, lorsqu’un investisseur est soumis à l’impôt n / s 112A de la loi informatique, les gains sur ces investissements réalisés avant le 31 janvier 2018 seraient soumis à des droits acquis, c’est-à-dire que l’investisseur ne serait pas redevable de l’impôt sur les gains à long terme qui sont accumulés. jusqu’au 31 janvier 2018. »

Dans le cas où le STT n’est pas prélevé sur la transaction, les plus-values ​​à court terme seraient imposées conformément aux taux marginaux applicables à l’investisseur, tandis que les plus-values ​​à long terme seraient au taux de n / s 112 de la loi informatique. Conformément à l’article 112 de la loi sur les TI, l’investisseur a la possibilité d’imposer ces gains à long terme au taux de 20 pour cent (avec avantage d’indexation) ou de 10 pour cent (sans avantage d’indexation), selon ce qui est le plus avantageux.

Calcul de la taxe sur le transfert des actions non cotées

À l’instar de l’imposition des actions cotées, même les gains sur les actions non cotées doivent être classés comme long terme ou court terme selon leur période de détention. Toutefois, dans le cas des actions non cotées, le gain est classé comme étant de nature à long terme uniquement si la période de détention de ces actions est supérieure à 2 ans, sinon ces gains seraient classés comme à court terme.

Ces plus-values ​​à court terme sur des actions non cotées seraient imposées conformément au taux marginal applicable de l’investisseur. En revanche, les gains en capital à long terme sont imposés à 20 pour cent u / s 112 de la loi sur les technologies de l’information et peuvent prétendre au bénéfice de l’indexation sur ces gains en capital à long terme. Surana, ajoute: «Dans le cas des non-résidents, le transfert à long terme des plus-values ​​d’actions non cotées serait soumis à un impôt de 10%, sans le bénéfice de l’indexation et les plus-values ​​à court terme seraient soumises à un impôt de 40%. . »

