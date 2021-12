Comment calculer votre EMI de prêt immobilier par différentes méthodes

(Courtoisie : Kotak Mahindra)

Posséder une maison reste l’un des rêves les plus chers pour beaucoup d’entre nous. Avec des taux d’intérêt sur les prêts immobiliers à un bas niveau sur plusieurs années, le marché immobilier actuel pourrait être une opportunité unique pour quelqu’un qui cherche à acheter une propriété résidentielle. Bien que les prêts immobiliers soient disponibles ces jours-ci avec une relative facilité, la préoccupation de la plupart des acheteurs potentiels concerne le remboursement et la manière dont ils vont le gérer.

Une fois que vous avez identifié la maison de vos rêves, vous pouvez vous adresser à une banque pour un prêt immobilier. En règle générale, après avoir versé un acompte d’environ 20 pour cent du coût de la maison, le solde peut être financé par une banque. Cependant, le seul chiffre qui peut renforcer votre prise de décision dans le processus est le montant du remboursement mensuel, souvent appelé EMI.

Importance de l’IME

EMI signifie Equated Monthly Versement. Chaque IME comprend une partie du montant du principal ainsi que les intérêts du prêt que l’emprunteur paie au prêteur. Après le paiement de chaque IME, l’encours du principal du prêt continue de diminuer au cours de la durée du prêt.

Les facteurs qui peuvent entraîner une augmentation ou une diminution d’un IME sont le montant du prêt, la durée et le taux d’intérêt. Pour le même montant de prêt et le même taux d’intérêt, un mandat plus long se traduira par des IME inférieurs et un mandat plus court signifiera que vous paierez des IME relativement plus élevés.

Il existe différentes façons de calculer un IME de prêt immobilier, mais avant d’en arriver là, il est crucial de comprendre certains des termes importants que vous rencontrerez.

Termes clés dans le calcul EMI

Acompte: Une fois que vous avez finalisé le logement de votre choix, avant de solliciter une banque pour un prêt immobilier, vous devez disposer d’un certain montant sur vos propres ressources. C’est ce qu’on appelle l’acompte et est généralement d’environ 20 pour cent de la valeur de la maison. Vous pouvez également opter pour un acompte plus élevé.

Le montant principal: Le montant du prêt immobilier que la plupart des banques accordent est d’environ 80 pour cent de la valeur de la maison, car le solde a déjà été mis par vous comme acompte. Le calcul de l’IME se fera sur le prêt sanctionné à votre nom. Le montant principal du prêt doit être remboursé avec les intérêts à la banque pendant la durée du prêt par le biais d’IME ordinaires.

Taux d’intérêt: Le taux d’intérêt du prêt immobilier est un facteur clé dans la détermination de votre IME. Plus le taux d’intérêt sur le prêt immobilier est bas, plus l’IME sera bas. Le taux réel peut varier en fonction de divers facteurs tels que votre profession, votre sexe, vos revenus, votre profil de crédit, le montant du prêt et la durée du prêt.

Mandat: Les prêts immobiliers sont disponibles pour une durée de 20 ans voire plus. Opter pour un mandat plus long maintiendra l’IME bas, mais la dépense globale d’intérêt sera élevée. Par conséquent, choisissez un mandat que vous pouvez entretenir confortablement tout en contrôlant les dépenses d’intérêt.

Calculer l’EMI d’un prêt immobilier

Les variables mentionnées ci-dessus peuvent désormais être utilisées pour calculer l’IME si vous souhaitez obtenir un prêt. Vous pouvez utiliser l’une des méthodes suivantes pour effectuer ce calcul.

Calculer l’EMI à l’aide d’une formule

Vous pouvez calculer l’IME du prêt immobilier à l’aide de la formule standard.

(P*R*(1+R)^N)/(1+R)^N -1), où P est le montant principal du prêt, R est le taux d’intérêt du prêt immobilier et N est la durée d’occupation. P, R et N sont les trois variables et on peut utiliser différentes combinaisons possibles pour calculer l’IME selon ses besoins.

Calculer l’EMI à l’aide d’Excel

Le calcul de l’EMI du prêt immobilier peut également être effectué à l’aide de feuilles de calcul comme Excel et les mensualités peuvent être calculées selon sa propre situation. Ici aussi, vous avez besoin des trois variables du montant principal du prêt, du taux d’intérêt du prêt immobilier et de la durée d’occupation.

Dans une feuille Excel, vous devez utiliser la fonction Fx de PMT où vous devrez saisir des chiffres pour le taux, le NPER ou la durée d’occupation en mois, PV sera le montant du prêt et FV le montant final du prêt qui sera égal à zéro.

Utiliser un calculateur d’IME de prêt immobilier

Un calculateur d’IME de prêt immobilier est le moyen le plus simple et le plus convivial de calculer vos IME probables. Lorsque vous utilisez le calculateur EMI de prêt au logement, vous devrez principalement utiliser le même montant de prêt à trois entrées, le taux d’intérêt du prêt au logement et la durée du prêt au logement.

Le calcul de l’IME de prêt immobilier à l’aide de la formule ou à l’aide de la fonction Excel est un processus un peu complexe et fastidieux. La meilleure partie de l’utilisation d’un calculateur d’IME de prêt immobilier est que vous pouvez simplement utiliser différentes combinaisons de montant principal, de taux d’intérêt et d’ancienneté pour arriver à un IME qui conviendra le mieux à votre trésorerie.

Route EMI vers votre propre domicile

Un prêt immobilier étant un engagement à long terme, être à l’aise avec l’IME que vous paierez chaque mois pendant des années est de la plus haute importance. Pour atteindre ce stade, un calculateur d’intérêt de prêt immobilier est préférable à d’autres méthodes traditionnelles qui impliquent des calculs manuels ou des formules complexes le rendant sujet à l’erreur humaine.

Le calculateur EMI de prêt au logement de grandes banques telles que Kotak Mahindra Bank affiche non seulement l’EMI, mais donne également une ventilation des intérêts et des remboursements du principal pour vous aider à comprendre exactement combien le prêt vous coûtera au fil des ans.

Maintenant que vous êtes familiarisé avec le concept d’IME de prêt immobilier, il est temps de jouer avec le calculateur d’IME et de choisir un prêt immobilier avec le meilleur taux d’intérêt de prêt immobilier adapté à votre budget.

