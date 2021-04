Comment Caleb McLaughlin et Idris Elba de Concrete Cowboy ont abordé leur relation père-fils

Lorsque Cole de Caleb McLaughlin est emmené vivre avec la harpe d’Idris Elba dans Concrete Cowboy par sa mère fatiguée, nous ne nous attendons pas à ce que la relation tire nos cordes sensibles ou devienne un lieu d’acceptation. Le film Netflix raconte une belle histoire sur la façon dont un père et son fils peuvent se pardonner et développer une relation significative après plus d’une décennie d’intervalle. Il fournit un message doux sur la réparation des liens familiaux entre son histoire importante mettant en évidence les communautés de cow-boys noirs.