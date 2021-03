Comment Camila Coelho garde le contenu «  authentique  » – WWD

Alors que les marques recentrent leurs stratégies de médias sociaux autour de l’authenticité, l’influenceuse et fondatrice de la marque Camila Coelho a adopté une approche de marketing de contenu convivial.

Au forum numérique de Beauty Inc, Coelho a discuté de sa liste de contrôle pour créer des vidéos et des images résonnantes. L’un des tests décisifs du contenu de qualité est une composante éducative. «Quand le contenu m’apprend quelque chose, c’est un contenu incroyable et c’est quelque chose que j’ai essayé de faire dans mon propre contenu. Depuis le début, je réfléchis toujours trop à ce que les gens vont en tirer », a-t-elle déclaré lors d’une conversation avec Alexa Tietjen de WWD et Beauty Inc.

Coelho a également cessé de considérer les likes d’Instagram comme une mesure du succès d’une publication, d’autant plus que l’algorithme d’Instagram change périodiquement. «Compte tenu de la folie de l’algorithme et de la saturation des médias sociaux, j’y accède d’une manière différente qu’avant. Pour être honnête avec vous, je regarderais ma photo aime. Aujourd’hui, je vois que ce n’est pas vraiment comme ça, et c’est vraiment la façon dont mes publications engagent les gens de différentes manières », a déclaré Coelho.

«Aujourd’hui, ce n’est pas une question de likes, de commentaires et de l’engagement que vous voyez sur votre photo», a poursuivi Coelho. «Les gens se font beaucoup pression. Parfois, je suis vraiment ravi de diffuser mon contenu. »

Lorsqu’on lui a demandé en quoi son contenu organique diffère de ses publications payantes, Coelho a déclaré que, idéalement, ils ne se distinguaient pas les uns des autres. « C’est fondamentalement la même chose », a déclaré Coelho. «Quoi que j’aie dit oui, c’est parce que j’aime le produit et parce que je crois au produit. Cela vient en disant beaucoup de non. Si je n’aime pas un produit, ou si j’aime un produit et que je n’accepte pas le brief que la marque me donne, je ne vais pas changer ma façon de parler ou la façon dont j’aborde mes followers. Je m’assure toujours que tout ce dont je parle, j’aime, je crois et j’utilise.

Coelho a apporté le même niveau de discernement à la fondation d’Elaluz, décrivant la recherche d’un partenariat commercial approprié comme un mariage. «Lorsque vous trouvez un partenaire, il est vraiment important que vous vous entendiez bien, car c’est comme un mariage», a-t-elle déclaré. «Mon mari et moi, nous nous aimons mais nous nous battons toujours. Les désaccords sont les mêmes avec un partenaire commercial », a-t-elle déclaré.

«C’est aussi ce qu’ils peuvent apporter à la table, c’est peut-être ce dont vous avez besoin spécifiquement. Pour les partenaires de marques de luxe, c’était leur expertise pour créer rapidement des produits et me présenter aux bons distributeurs », a poursuivi Coelho.

Le fait d’avoir une histoire de marque puissante est également une forte dose de connexion personnelle. Coelho a mentionné que sa marque est née de son propre parcours avec l’épilepsie. Désormais, elle espère mettre en valeur les histoires de vie des consommateurs. «Mon objectif avec Elaluz est de vendre des produits incroyables, mais aussi d’avoir un impact beaucoup plus significatif sur les gens», a-t-elle déclaré. «Nous avons ce programme que nous faisons maintenant, nous allons partager les histoires de vie des gens», a-t-elle déclaré.

