Comment Capcom a tué l’univers Mega Man avant qu’il ne vive vraiment

Annoncé en 2010, Mega Man Universe était un projet ambitieux qui, rétrospectivement, ressemblait à Super Mario Maker pour la foule de Capcom. Ou peut-être que ce serait un remake de Mega Man 2. Selon de nouvelles informations déterrées par le site de fans Rockman Corner de Protodude, lorsque le jeu a été annoncé pour la première fois, il n’y avait aucun plan solide concernant ce que ce serait.

Il y avait toujours quelque chose d’étrange et de vague à propos de Mega Man Universe. De son dépôt de marque en avril 2010 à son annonce des mois plus tard, les informations sur le jeu étaient naturellement difficiles à trouver. Mais après son annonce officielle en juillet 2010, des informations concrètes ont continué à nous échapper. S’exprimant lors du Comic-Con de San Diego 2010, le créateur de Mega Man, Keiji Inafune, a déclaré aux fans que Mega Man Universe vous laisserait “jouer en tant que Mega Man de vos rêves”. Qu’est-ce que ça voulait dire ?

Selon une source parlant au Rockman Corner de Protodude sous couvert d’anonymat, il n’y avait pas de plan solide pour le jeu au moment où il a été annoncé. « Un jour, c’était un remake de Mega Man 2. Le suivant, il [Inafune] en parlerait comme s’il s’agissait d’une « plate-forme » en soi. Cela a fait des allers-retours là-bas pendant un petit moment.

Au moment où New York Comic-Con est arrivé en septembre 2010, Mega Man Universe avait une vision plus concrète. Le jeu, qui a été mal présenté dans le salon, était une sorte d’ensemble de construction Mega Man que vous pouviez utiliser pour créer vos propres niveaux. Selon les sources de Protodude, il a été imaginé comme une vitrine permanente où les joueurs pouvaient acheter de nouveaux actifs à ajouter à leurs builds. Imaginez Mario Maker rempli de microtransactions, sauf il y a plus de dix ans.

Le principal problème avec le jeu à ce moment-là était que tout le monde le détestait. La démo présentée à NYCC et au Tokyo Game Show de cette année-là était lente et moche. La direction artistique a évité le style anime signature en faveur d’un style plus Cartoon Network pour plaire au public occidental. Il n’a pas.

Lorsque le créateur de Mega Man et directeur du jeu Mega Man Universe, Keiji Inafune, a quitté Capcom en octobre 2010, il était assez clair que Mega Man Universe se dirigeait vers le tas d’ordures. Comme le décrivent les sources de Protodude, le développement du jeu allait déjà très mal à ce stade. Des modifications graphiques tentant de rendre le jeu plus attrayant brisaient les commandes. Une tentative a été faite pour ajouter une coopération multijoueur en ligne au mélange, mais a échoué lamentablement.

On dirait que l’ensemble du projet s’est en quelque sorte lentement dissous après le départ d’Inafune. Le travail sur l’ambitieux projet a été sous-traité à un studio qui semblait moins que capable de mener le jeu à terme. Une source décrit le travail post-Inafune sur Mega Man Universe “un brouillage désorganisé”. Au moment où le jeu a été officiellement annulé en mars 2011, personne n’a été surpris.

Consultez l’article complet sur Protodude’s Rockman Corner pour plus d’informations sur les coulisses de l’un des plus gros dégâts de l’histoire de Mega Man.