Comment Cardano rend la décentralisation et la blockchain facilement accessibles

Cardano (CCC:ADA-USD) repose sur l’idée de décentralisation. C’est un principe fondamental de la blockchain. La décentralisation est au cœur de l’idée de la technologie de la blockchain, et au cœur de l’argumentation expliquant pourquoi les gens devraient se soucier de la blockchain, et donc de Cardano.

Cardano vient de réussir à décentraliser l’un des trois éléments importants de son écosystème. Voyons pourquoi c’est important et parlons des éléments restants à décentraliser.

Décentralisation à Cardano

L’un des arguments sous-jacents en faveur de la technologie blockchain est que la décentralisation est réalisable. En effet, la décentralisation conduit au pouvoir par le peuple, et en apparence pour le peuple.

Le même argument en faveur de la décentralisation s’applique à Bitcoin (CCC:BTC-USD). Pourtant, il existe une grande différence entre le degré de centralisation entre Cardano et Bitcoin dans leur production de blocs.

Cardano s’appuie sur les opérateurs de pieux pour contrôler la production de blocs sur son réseau. La nouvelle importante ici est que les 2200 opérateurs de pool de participations de Cardano sont entièrement décentralisés. En soi, cette nouvelle est assez difficile à travailler. Parce que la technologie et la terminologie de la blockchain restent si naissantes, ce genre de nouvelles est difficile à comprendre. Heureusement, nous pouvons faire une assez bonne comparaison avec Bitcoin.

85% de la production de blocs Bitcoin est réalisée par les 10 pools les plus influents du réseau. Malheureusement, cela conduit à une situation dans laquelle les plus petits enjeux n’ont souvent pas d’autre choix que de prêter leur puissance de calcul aux grands pools. Les grands pools ont une plus grande chance de résoudre un algorithme avec leur plus grande puissance de calcul. Et les pools qui résolvent un algorithme donné sont récompensés, de sorte que les petits contributeurs à un pool Bitcoin sont incités à faire ce que ces pools dictent.

Il y a donc un argument assez logique ici selon lequel l’objectif de décentralisation de Bitcoin peut être tout sauf.

Les 2200 opérateurs de pool de participation de Cardano qui contrôlent 100% de la production de blocs sont beaucoup moins susceptibles de se rebeller ou de s’entendre que les 10 pools de Bitcoin qui couvrent 85% de sa production de blocs. Une telle situation est appelée une attaque à 51%.

Gouvernance

L’une des raisons pour lesquelles Cardano a acquis une base de supporters aussi ardente est la feuille de route qu’il a établie. La feuille de route présente les «phases» du développement de Cardano et les objectifs centraux de chaque phase.

La feuille de route de Cardano est actuellement en phase 5, appelée Voltaire, le philosophe français. La phase actuelle du développement de Cardano se concentre sur la décentralisation de sa gouvernance. Cardano construit un système de vote et de trésorerie. Les participants peuvent acheter une mise – des pièces ADA – et cette participation et les droits de vote peuvent être utilisés pour influencer.

Le système de trésorerie financera le développement futur du réseau Cardano une fois pleinement mis en œuvre. Afin de financer la trésorerie, un pourcentage de tous les frais de transaction sera mis en commun et affecté selon le vote. Cette forme de gouvernance améliorera théoriquement ce qui est présent dans les multiples systèmes actuels en raison de sa nature décentralisée.

Cardano s’attend à ce que l’IOHK ne soit plus aux commandes une fois que ses systèmes de vote et de trésorerie seront en place. À ce moment-là, le contrôle devrait passer entièrement aux participants de l’écosystème eux-mêmes.

Réseau

Le réseau de Cardano devient entièrement décentralisé une fois que les systèmes de vote et de trésorerie sont pleinement mis en œuvre. Ce qui est intéressant, c’est que Cardano a expliqué ce processus et son importance pour son réseau. Il semble beaucoup plus réfléchi et exprimé ouvertement que de nombreux autres projets de blockchain.

Ces types d’idées et de discussions sur la gouvernance sont généralement le seul domaine des développeurs. Cependant, je pense que cela est très bien accueilli par les personnes qui ne sont pas au courant des technologies cryptos, defi et blockchain. Ce que fait Cardano est important pour l’acceptation générale de l’espace.

Verdict

Je suis fan de Cardano. Je crois honnêtement qu’une plus grande partie de la vue de 10000 pieds est ce qui est nécessaire dans la blockchain et defi. Au moins du côté du marketing et des relations publiques. Je pense également que Cardano est l’un des rares projets à essayer activement de définir ce qu’est réellement son écosystème. Il est logique d’établir une position maintenant.

