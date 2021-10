Comment Carlos Sainz a déchiré le livre de règles chez Ferrari

Carlos Sainz a été largement considéré comme le pilote à s’adapter au mieux à une nouvelle équipe cette saison, et il l’a fait chez Ferrari sans crainte.

Le jumelage de l’Espagnol aux côtés de Charles Leclerc a formé la plus jeune équipe de pilotes de Ferrari, et les deux ont bien travaillé ensemble jusqu’à présent.

Cependant, il est difficile d’imaginer que beaucoup de gens prédisent avant le début de l’année que Sainz aurait battu le Monégasque à ce stade de la saison, l’Espagnol ayant 8,5 points d’avance sur son coéquipier au moment de la rédaction.

Dans cet esprit, voici comment le joueur de 27 ans est allé à contre-courant de ceux qui ont pris des mesures en 2021, et comment il a défié les attentes cette saison et a montré sa valeur en tant que signature exceptionnelle pour Ferrari :

Ne pas se contenter du statut de n°2

Leclerc ayant signé un accord à long terme avec la Scuderia, beaucoup s’attendaient à ce que Sainz vienne chez Ferrari pour jouer un rôle de soutien à son collègue – mais cela n’a pas été le cas jusqu’à présent.

Compte tenu de la stratégie précédente de Ferrari consistant à avoir un pilote de premier choix clair dans son équipe (Michael Schumacher, Fernando Alonso et Sebastian Vettel me viennent à l’esprit ces dernières années), Sainz s’est montré au moins très proche, voire sur le même pied d’égalité. , comme son coéquipier de l’autre côté du garage.

Les statistiques favorisent cependant fortement Leclerc à certains égards. En tant que l’un des meilleurs pilotes sur la grille sur un tour, il n’est peut-être pas surprenant qu’il mène 11-4 lors des qualifications, jusqu’à la course la plus récente à Sotchi.

Sainz a réduit cet écart à 9-6 en termes de positions finales dans les courses – mais l’Espagnol a fait en sorte que cela compte lorsqu’il s’est frayé un chemin jusqu’à l’extrémité du peloton, marquant trois podiums pour l’arrivée solitaire de Leclerc en P2 à Silverstone en 2021.

Exécution ! @F1 –#carlossainz pic.twitter.com/TsBFC7FPE8 – Carlos Sainz (@Carlossainz55) 27 septembre 2021

Ces transports substantiels ont placé l’ancien homme de McLaren devant son prodigieux coéquipier au classement des pilotes qui, alors que l’histoire de la bande penche en faveur du Monégasque, Sainz a montré à plusieurs reprises qu’il peut produire la marchandise quand cela compte. .

Cela n’empêche pas l’Espagnol de discuter de ses problèmes, cependant, après avoir filé en Hongrie, Zandvoort et Monza alors qu’il poussait sa voiture. De même, il y a eu des moments où Leclerc a eu des week-ends beaucoup plus forts que son coéquipier.

Mais il ne s’agit pas de sous-estimer les performances de Sainz lors de sa première saison jusqu’à présent. Il a fait plusieurs apparitions parmi les trois premiers à son actif, il a mené ses premiers tours sous les couleurs de Ferrari – il n’a plus qu’à décrocher la pole position et une victoire en plus. S’il dispose des machines pour concourir en 2022, il est difficile de voir des raisons pour lesquelles il ne sera pas en mesure de réaliser ces prochaines étapes.

Frapper le sol en courant chez Ferrari

Passer à la conduite de la marque la plus célèbre de la Formule 1 serait sans aucun doute une proposition difficile pour quiconque, mais l’éthique de travail de Sainz dans les semaines qui ont suivi son arrivée a prouvé qu’il a plongé la tête la première dans l’installation avec l’équipe.

Non seulement cela, il semble avoir embrassé tout ce qui vient d’être un pilote Ferrari. Tel est son dévouement, le temps qu’il a passé à Maranello pour s’habituer à son nouvel environnement a incité Ferrari à admettre qu’ils ne savaient pas trop comment Sainz pourrait occuper son temps au départ, étant donné que l’équipe n’était pas habituée à voir un conducteur à l’usine si souvent.

Sainz a pu passer du temps à tester en privé à Fiorano, la piste d’essai de Ferrari, et à faire la connaissance des membres du personnel qui commenceraient à l’aider sur la voie du succès.

Compte tenu des difficultés initiales d’Alonso, Vettel et, peut-être surtout, de Daniel Ricciardo pour s’adapter à leur nouvel environnement au début de la saison, Sainz a été le choix du peloton dans la façon dont il s’est adapté pour faire partie d’un nouveau l’équipe et, étant donné le succès antérieur des trois pilotes mentionnés (93 victoires en course et six championnats du monde à eux deux), cette qualité ne peut être sous-estimée.

Debout fort sous une pression supplémentaire

Conduire pour le nom le plus ancien et le plus prestigieux de la Formule 1 ajoute plus de pression sur les épaules d’un pilote qu’avec n’importe quelle autre équipe.

Avec une longue et illustre histoire et une nation entière de tifosi à apaiser – encore plus accrue lors d’une sécheresse de titre – vous devez avoir une certaine mentalité pour résister à ce qui vous arriverait.

Après quelques opportunités de titre gâchées, Christian Horner pense qu’il existe un environnement de “cuiseur à pression” à la Scuderia et, après avoir manqué en 2017 et 2018, la pression deviendrait finalement trop pour le quadruple champion du monde Vettel.

Alors que Sainz ne s’est pas encore mis dans cette position, conduisant pour une Ferrari dans l’extrémité supérieure de la bataille du milieu de terrain, le temps nous dira s’il est capable de maintenir un niveau de performance élevé au cours de la saison.

Cependant, il apprécierait sûrement l’opportunité d’essayer de se battre pour le premier titre de Pilote du Cheval Cabré depuis que Kimi Raikkonen a réussi l’exploit en 2007.

Avec la façon dont il s’est comporté en tant que pilote Ferrari jusqu’à présent, Sainz s’est révélé être une excellente acquisition pour la Scuderia, et le temps nous dira s’il est capable de continuer à combattre Leclerc au sein de l’équipe, ainsi que de se battre de manière cohérente. vers l’avant du terrain.

En ce moment, cependant, les signes sont extrêmement encourageants pour le Smooth Operator de Formule 1.

Verdict PlanetF1