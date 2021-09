Comment Casino Royale a introduit l’ère Daniel Craig de James Bond

Nous y sommes presque, fans de James Bond. No Time To Die est sur le point de mettre fin à l’ère de Daniel Craig en tant que Bond moderne, et on ne sait pas où nous nous dirigerons ensuite. Mais la route vers cette grande finale a été un chemin long et tortueux qui a amené 007 de Casino Royale à No Time To Die. En commençant par cette première entrée de Daniel Craig, jetons un coup d’œil à l’ère moderne de Bond, James Bond, et voyons comment toutes les pièces s’emboîtent; menant à la conclusion finale qui explique comment Pas le temps de mourir couronne l’héritage de M. Craig.

Bien qu’il soit probable que vous ayez vu Casino Royale, au cas où vous ne l’auriez pas, de gros spoilers vous attendent !