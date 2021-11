Comment Catelynn et Tyler Baltierra ont expliqué l’adoption de Carly à sa fille Nova sur la mère adolescente OG

« Comme tu n’avais pas de trucs pour bébé, tu les as donnés à ces gens ? » demanda Nova.

Les stars de « Teen Mom OG » Catelynn et Tyler Baltierra ont eu une conversation très importante avec leur fille de 6 ans Nova lors de l’épisode d’hier soir – expliquant pourquoi les deux ont mis leur première fille Carly en adoption il y a 12 ans.

Bien que les Baltierras aient pu rester proches de Carly et de ses parents adoptifs Brandon et Teresa au fil des ans, Nova est maintenant à un âge où les questions commencent à se poser.

À la nouvelle heure de mardi, Tyler et Catelynn ont demandé à Nova d’enregistrer un message vidéo pour célébrer le 12e anniversaire de Carly. Après avoir remarqué que Nova et Carly se ressemblent « beaucoup », a déclaré Catelynn, « C’est presque comme si Dieu l’avait délibérément clonée pour nous. »

« Vous étiez un peu plus jeune », a ensuite déclaré Nova, commentant l’âge des deux lorsqu’ils ont accueilli leur premier enfant. Après avoir ajouté, « beaucoup plus jeune », Nova s’est exclamé, « Oh mec, ce n’est pas cool! Pourquoi Dieu t’a-t-il même fait cela ?

« Nous n’avons pas fait de très bons choix », a déclaré Tyler, avant que Catelynn n’ajoute que les deux « n’étaient pas très intelligents quand nous étions plus jeunes ».

« Comme tu n’avais pas de trucs pour bébé, tu les as donnés à ces gens ? » demanda Nova, trouvant sa propre raison pour laquelle Carly avait été mise en adoption.

« Parce qu’ils ne pouvaient pas avoir de bébé », a ensuite expliqué Tyler. « Ils avaient des affaires pour bébé et ils espéraient tellement un bébé qu’ils ne pouvaient pas en avoir un. » Nova a semblé un peu comprendre, disant à ses parents: « Nous leur avons donné le bébé alors maintenant ils sont heureux. »

Elle a ensuite demandé si Typer était fier de Catelynn pour leur choix, lui disant qu’il était « si fier » d’elle. Nova s’est également demandé si les deux voulaient des bébés à son âge. Catelynn a déclaré qu’elle « avait toujours voulu des bébés », avant que Nova ne remarque qu’après avoir eu des enfants, Tyler sait maintenant « à quel point être un père est bon ».

Après la conversation, les deux parents en ont discuté séparément – ​​et pensaient que l’explication de Nova pour la situation était en fait «assez bonne».

« Le plus fou, c’est que l’année prochaine, Carly aura 13 ans. Nous nous sommes rencontrés à 13 ans. Genre, que se passe-t-il ?! » s’est-il ensuite exclamé, ajoutant que les anniversaires de Carly les mettent un peu dans le funk chaque année. « Le jour de leur naissance, en tant que parents biologiques, vous n’êtes pas … vous ressentez cette envie de vous impliquer », a-t-il expliqué, « C’est bizarre. »

L’épisode s’est terminé lorsque le duo a reçu un SMS de Brandon et Teresa, souhaitant se connecter pendant un week-end de vacances – leur première rencontre en personne avec les enfants en 2 ans. Catelynn et Tyler étaient, bien sûr, à bord.

« Teen Mom OG » est diffusé le mardi sur MTV.

