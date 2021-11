Comment Catelynn Lowell, une adolescente, a humanisé le processus d’adoption

Catelynn Lowell se souvient très bien de sa première année de lycée.

Au lieu de se remémorer les matchs de football ou la soirée de bal, la star de Teen Mom OG revient rapidement au moment où elle a découvert qu’elle attendait son premier enfant avec son petit-ami de l’époque. Tyler Baltierra.

« Je me souviens juste de l’anxiété initiale et d’avoir eu très peur », a partagé Catelynn, 29 ans, en exclusivité avec E! Nouvelles. « La peur, c’est moi qui pense que je n’ai rien. A cette époque, je n’avais même pas de téléphone portable. Je n’avais même pas encore mon permis de conduire. Je n’avais pas de voiture. Ma mère et Le père de Tyler était aussi un peu dépendant pendant cette période. »

« La chose initiale était juste très effrayée et anxieuse », a-t-elle poursuivi. « Beaucoup de peur de ce que je vais faire ?

La résidente du Michigan et son petit ami du lycée ont accepté de participer à la toute première saison de MTV de 16 et Enceinte. Et au fur et à mesure que les caméras tournaient, le couple a décidé de placer leur fille en adoption, faisant ainsi prendre conscience d’une option qui n’est pas toujours explorée à la télévision.