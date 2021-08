Comment CCP London accélère pour construire la prochaine expérience Eve

Vous êtes pardonné de ne pas vous souvenir du studio londonien de CCP.

Le fabricant Eve Online s’est installé dans la capitale britannique en 2016 avec un bureau qui abritait environ 40 personnes. Nous n’avons pas beaucoup entendu parler de cet avant-poste depuis lors, mais cela a changé plus tôt cette année lorsque CCP a annoncé que Splash Damage, EA et Ubisoft vétéran Adrian Blunt embarquerait en tant que directeur de studio.

Bien qu’il y ait eu peu de déclarations publiques sur ce que CCP London est en train de faire, le studio est dans une longue phase de prototypage testant divers concepts pour son premier projet.

“Nous avons créé le studio afin de créer de nouvelles expériences au sein de CCP Games”, explique Blunt.

“Nous sommes passés inaperçus depuis assez longtemps parce que nous étions vraiment occupés à concevoir ce que ce nouveau projet devrait être. Nous avons gardé le studio assez petit et avons essayé différentes idées. Cela a abouti à ce que nous ayons le temps et l’espace pour affiner un concept qui nous excite vraiment et excitera les joueurs. C’est quelque chose sur lequel nous voulions vraiment nous attarder. Après avoir trouvé cela, nous allons maintenant à fond avec le studio, intensifiant cela et vraiment derrière ce concept . Cela a été un long processus, mais maintenant nous allons vraiment de l’avant.”

À l’heure actuelle, CCP London compte encore une cinquantaine de personnes. Bien que le studio se développe à mesure que la production de son projet se développe, Blunt ne prévoit pas qu’il deviendra une énorme entreprise, notamment en raison de l’aide qu’il reçoit de développeurs externes, tels que Sperasoft de Keywords.

“Il y a de la valeur à rester relativement maigre”, dit Blunt. “La croissance finale sera déterminée en grande partie par les besoins du jeu et elle évoluera une fois qu’il sera mis en ligne. Il est très important de rester petit, de rester léger et d’utiliser le développement externe pour se développer de haut en bas.”

Je veux donner à l’équipe la liberté de pouvoir prendre des décisions, sans être gêné par tout ce que nous disons publiquement autour du jeu

Comme c’est le cas pour une grande partie des personnes dans le monde, CCP London a dû s’adapter au nouveau mélange de travail à distance et de bureau en raison des restrictions COVID-19. C’est quelque chose que le studio va continuer à l’avenir au fur et à mesure qu’il s’agrandit et se prépare pour son projet.

Bien que Blunt dise que même si le travail à distance présente des défis, il a été impressionné par le travail que l’équipe a réalisé depuis leur domicile.

“L’une des choses incroyables que j’ai vues dans cette première phase de concept et de pré-production est la capacité de l’équipe à si bien travailler tout en étant entièrement à distance”, dit-il. “Ce que l’équipe a pu réaliser a été phénoménal. Mais cela lui a également permis de comprendre à quel point cela peut être difficile. La collaboration, par exemple, pendant que tout le monde parle par appel vidéo, est possible. C’est juste difficile.”

Il n’est pas surprenant pour beaucoup que les bureaux du centre de Londres soient loin d’être bon marché. Nous devons donc nous demander : est-ce que CCP regrette d’avoir déboursé ce que nous imaginons être des sommes d’argent considérables pour cet espace alors que le travail hybride signifie qu’il ne sera probablement pas pleinement utilisé ?

“Non, pas du tout”, insiste Blunt. “Notre espace de bureau à Londres est fantastique. Travailler dans le centre de Londres en tant que développeur de jeux est génial. Évidemment, j’ai rejoint pendant la pandémie, mais je me souviens avoir traversé Covent Garden pour entrer dans le bureau pour la première fois, c’était tellement bien. Avoir cet espace, rencontrer des gens et pouvoir interagir avec d’autres développeurs au bureau est tout simplement génial. Je n’ai donc absolument aucun regret.”

Quant à ce sur quoi CCP London travaille actuellement, le studio reste assez silencieux pour le moment. Nous savons qu’il développe un jeu de tir se déroulant dans l’univers d’Eve, quelque chose qui s’est avéré difficile à réussir dans le passé.

CCP a déjà tenté de créer ce genre de jeu avec Dust 514 de 2013 – qui a reçu un accueil mitigé à sa sortie – et le Project Nova, désormais annulé. En suivant les traces de ces titres, il est juste de supposer que l’équipe de Londres ressent une pression pour vraiment clouer le concept cette fois-ci.

“Je ne le décrirais pas comme de la pression; c’est plus d’excitation”, dit Blunt. “L’univers d’Eve que CCP a créé est un terrain de jeu incroyable. Être capable de créer des expériences à l’intérieur est incroyablement excitant.

“Je peux voir l’histoire de nos jeux. Tout ce que nous avons fait est une leçon à apprendre. Nous nous appuyons sur ces leçons, les incorporons dans notre réflexion et les appliquons à cette incroyable opportunité de créer des expériences. C’est excitant de venir travailler tous les jours.”

Nous avons volé sous le radar pendant une assez longue période parce que nous étions vraiment occupés à concevoir ce que devrait être ce nouveau projet

Bien que les détails sur le projet de CCP London soient minces, Blunt dit à PCGamesInsider.biz qu’il n’est pas destiné uniquement aux fans inconditionnels d’Eve Online. Le studio souhaite attirer un plus large éventail de joueurs.

“C’est pour un public plus large”, dit-il. “L’une des choses qui m’a toujours fasciné personnellement, c’est la façon dont l’univers d’Eve touche tant de personnes différentes, même celles en dehors des jeux. C’est une propriété intellectuelle qui capte vraiment l’intérêt dans de nombreux domaines de la vie. Être capable de créer des expériences qui permettent aux joueurs de découvrir cet univers de différentes manières semble être une chose si naturelle à faire. Je pense donc qu’une plus large population de joueurs appréciera cette expérience. “

Étant donné que le premier titre de CCP London est toujours en pré-production – et la nouvelle approche de la société pour discuter des projets à venir – il y a de fortes chances que nous n’en voyions pas grand-chose avant un certain temps. C’est en partie pour éviter une pression inutile à l’équipe de développement.

“Avant de passer à la pleine production, il y a un certain nombre de décisions qui doivent être prises”, explique Blunt.

“Je veux donner à l’équipe la liberté de pouvoir prendre ces décisions, sans être gêné par tout ce que nous disons publiquement autour du jeu. Nous sommes incroyablement excités. Comme je l’ai dit, nous avons traversé une très longue phase de conception d’essayer un beaucoup d’idées différentes et nous avons trouvé quelque chose qui nous passionne vraiment. Nous y jouons beaucoup. “

Il conclut : “Je suis impatient d’en parler. Mais pour le moment, nous ne pouvons pas vraiment en dire plus.”

