Comment ce fabricant de vélos a levé des millions auprès des principaux investisseurs en capital-risque

Crédit et financement pour les MPME : la société a récemment levé 30 millions de dollars auprès d’Avaana Capital, Titan Capital, A91 Partners et Fireside Ventures

Crédit et financement pour les MPME : Les petits fabricants en Inde n’ont jamais été en mesure de casser les investissements en capital-risque (VC). Bien qu’il puisse y avoir des exceptions, le secteur manufacturier des MPME en Inde n’a guère attiré l’intérêt des investisseurs providentiels ou du capital-risque. Les petites entités se sont historiquement appuyées sur des crédits bancaires autres que leurs propres économies ou bénéfices qu’elles réinjectaient dans l’entreprise. Ainsi, la croissance transformationnelle que les startups réalisent en quelques années sur la base de projections futures discutables de leurs activités soutenues par des PE et des VC n’a presque jamais été à l’horizon pour les bons vieux fabricants de MPME.

« Si vous êtes une entreprise manufacturière, aucun investisseur ne vous financera jamais. Vous continuerez à dépendre du crédit bancaire à moins que vous ne deveniez une entreprise de « produit » au lieu d’une entreprise de fabrication. Les investisseurs ne seront jamais intéressés par une simple entreprise manufacturière. Les fabricants doivent créer une différenciation dans leur fabrication pour attirer les investisseurs », a déclaré Sachin Chopra, cofondateur de Ninety One à Financial Express Online.

Ninety One fabrique des vélos qui, selon Chopra, sont « conçus ». Il a expliqué ce que cela signifie et comment cela lui a valu récemment un investissement d’environ 30 millions de dollars d’Avaana Capital, Titan Capital, A91 Partners et Fireside Ventures. Il est important de noter que Chopra a lui-même été un vétéran de l’investissement jouant des rôles clés dans General Atlantic, Warburg Pincus et Everstone Capital avant de lancer Ninety One en 2015. L’expérience lui a valu la capacité de comprendre ce qui coche les cases des investisseurs lorsqu’il s’agit de pure-play. entreprises de fabrication.

« La fabrication doit être bien plus que simplement assembler des pièces et les emballer différemment. Il doit y avoir une différenciation des produits. Par exemple, dans notre industrie, la plupart des marques assemblent des vélos, elles ne les fabriquent pas vraiment. Lorsque vous faites cela, vous sous-traitez la moitié de votre produit et n’obtenez jamais le fossé du produit qui vous différencie », a déclaré Chopra.

« Nous fabriquons en interne tout ce qui nécessite des compétences techniques poussées. Une fois que vous avez le fossé du produit, vous construisez le fossé de fabrication suivi du fossé de distribution et du fossé de marque. Ceci est ce que nous faisons. C’est en fait l’inverse de ce que font habituellement les entreprises de fabrication, c’est-à-dire la construction de la marque, puis la distribution et le produit, et il n’y a alors presque aucune fabrication qu’elles-mêmes font. Tout le monde peut reproduire cela, mais faire de l’ingénierie de produits, puis de la fabrication, de la distribution des bâtiments et ensuite de la stratégie de marque est très difficile à reproduire. C’est ce que les investisseurs adorent », a expliqué Chopra.

Lire aussi : Les NBFC recherchent une « flexibilité » dans les prêts aux MPME, une facilité de refinancement pour les prêts ultérieurs aux petites entreprises

Ninety One est déjà rentable avec une présence dans 500 villes à travers plus de 1 000 points de vente au détail, tandis que le canal en ligne ne représente qu’environ 15% des ventes annuelles de l’entreprise, ce qui est déjà au nord de Rs 25 crore. L’entreprise possède des installations de fabrication au Gujarat. Le montant levé sera également utilisé pour son portefeuille de cycles électriques et son expansion sur les marchés mondiaux. Après l’injection de capital, Ninety One était évalué à environ 135 millions de dollars.

« Nous nous concentrons sur la fabrication des meilleurs roulements et emballons bien le produit avec un corps léger afin que la balade à vélo soit excellente contrairement à d’autres marques », a déclaré Chopra. En dehors de tout ce qu’un jeune entrepreneur penserait de ce qui compte pour les investisseurs, comme l’idée, l’équipe, la taille du marché, les coûts impliqués, l’approvisionnement, les objectifs à court terme, entre autres, ce que les investisseurs préfèrent comprendre, c’est à quel point c’est difficile pour les nouveaux ou les anciens concurrents dans l’espace pour entrer sur le marché et reproduire le succès de l’entreprise. S’il n’y avait pas de barrières à l’entrée, les investisseurs ne toucheraient pas souvent à cette entreprise.

« Nous avons maintenu nos coûts de fabrication bas ; personne ne peut nous attraper. Nous ne sommes pas un fabricant d’équipement d’origine qui le fabrique pour quelqu’un d’autre, nous construisons des vélos pour notre propre marque. Aussi, il est très important d’apprendre les bases de la gestion du fonds de roulement. Lorsque l’on rassemble tout cela, du produit à l’image de marque, cela crée des barrières à l’entrée pour les autres et c’est ce que les investisseurs ont aimé dans notre entreprise, sinon tout le monde peut dépenser de l’argent et créer une marque similaire », a déclaré Chopra.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

Ninety One vend des produits omnicanal. L’industrie indienne du vélo devrait connaître une croissance décennale de la demande de 20 % au cours de cet exercice, avec des ventes susceptibles de toucher 1,45 crore d’unités contre 1,2 crore d’unités l’exercice précédent, avait déclaré Crisil dans un communiqué en mai de l’année dernière. La croissance était attendue grâce à l’amélioration de la conscience de la condition physique et des besoins en loisirs des personnes en raison de la pandémie. L’Inde est le deuxième plus grand fabricant de vélos au monde. Selon les estimations de l’industrie, l’industrie mondiale du vélo représente plus de 60 milliards de dollars.

« Toute croissance inférieure à 100 % signifierait que nous sommes perdants. Covid a fait comprendre aux gens qu’ils doivent avoir des options pour rester en forme. De plus, des personnes ont disparu à l’extérieur à cause de Covid. Nous devrions être une entreprise d’un milliard de dollars avec des empreintes à travers le monde dans cinq ans », a déclaré Chopra.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.