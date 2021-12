Comment ce petit exportateur de fruits de mer a survécu à la pénurie de main-d’œuvre pendant Covid

Facilité de faire des affaires pour les MPME : de nombreuses petites entreprises ont été victimes de la pandémie, mais les MPME étaient sûrement dos au mur avec la pénurie de main-d’œuvre qui en a résulté en raison des restrictions de mouvement.

Facilité de faire des affaires pour les MPME : L’année dernière, la pénurie de main-d’œuvre a étouffé les entreprises engagées dans des activités exemptées des restrictions de verrouillage. De nombreuses petites entreprises ont été victimes de la pandémie, mais les MPME étaient sûrement dos au mur avec la pénurie de main-d’œuvre qui en a résulté en raison des restrictions de mouvement. Cela est devenu alarmant, en particulier pour les marchés qui fonctionnaient de manière saisonnière. Par exemple, les segments de l’industrie des fruits de mer dans lesquels l’approvisionnement se déroule sur environ 10 mois, de mars à décembre, mai et juin étant les mois de pointe.

Yogesh Gupta, basé à Kolkata, qui dirige Megaa Moda, qui se consacre à la transformation, à l’emballage et à l’exportation de crevettes et de crevettes, ne comptait plus que 100 travailleurs dans son usine de Howrah lorsque le verrouillage a été appliqué en mars de l’année dernière. Gupta compte généralement environ 600 travailleurs contractuels pendant 10 mois qui partent fin décembre et commencent à revenir à la mi-mars. Cependant, les restrictions de Covid ont laissé Gupta avec une grave pénurie d’environ 500 travailleurs.

Le manque de main-d’œuvre a entraîné la fermeture de Megaa Moda pendant la haute saison, même si l’organisation de 500 travailleurs dans un court délai n’était rien de moins qu’une tâche herculéenne pour Gupta pendant le verrouillage. Il est important de noter que la pêche était l’une des activités autorisées pendant le verrouillage. Ainsi, Gupta a exploré l’embauche de travailleurs d’autres secteurs et lignes de travail, qui n’avaient aucune idée de la transformation et de l’emballage des fruits de mer, mais recherchaient des emplois car les secteurs dans lesquels ils étaient impliqués n’étaient pas exemptés d’opérer pendant Covid. Cela comprenait également les travailleurs qui étaient nouveaux sur le marché du travail. Gupta a finalement réussi à recruter environ 100 à 150 de ces travailleurs, suffisamment pour qu’il puisse au moins payer les frais généraux de son usine au lieu de rien.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

« Dans la pêche, janvier-mars est la période de maintenance car il n’y a pas de matière première disponible pendant cette période. Pendant la saison froide, les crevettes et les crevettes ne se reproduisent pas beaucoup et c’est donc une saison de soudure. Nous utilisons donc ce temps pour l’entretien de l’usine. Avec un total d’environ 200 à 250 travailleurs, nous avons réussi à exploiter au moins 30 pour cent de notre capacité de production. Bien que la production ait été affectée, cela nous a suffi pour faire fonctionner nos trois entrepôts frigorifiques et payer des factures d’électricité d’environ Rs 12 lakh par mois. Le coût supplémentaire encouru était d’environ Rs 2 lakh sur les nouveaux travailleurs, mais j’ai pu économiser environ Rs 6 lakh par mois pendant le verrouillage. Les pêcheurs et les entrepreneurs des pêcheurs étaient également au chômage. Nous avons donc réussi à les faire embarquer. C’était une situation gagnant-gagnant pour nous et ces travailleurs également », a déclaré Gupta à Financial Express Online.

En juin, lorsque le gouvernement a assoupli les restrictions de Covid, Megaa Moda était de retour à sa pleine capacité de travailleurs à l’usine. Par rapport à l’achat d’avril 2019 de 150 tonnes de crevettes et de crevettes, l’entreprise n’a pu acheter que 50 tonnes en avril 2020. « , a déclaré Gupta. En FY21, Megaa Moda a affiché un chiffre d’affaires de Rs 189 crore, contre Rs 197 crore en FY20. La société s’attend à clôturer FY22 à environ Rs 195 crore. « 99 % de nos marchandises sont exportées dans le monde entier vers environ 40 clients, tandis que cette année, nous avons également commencé à fournir des produits nationaux », a ajouté Gupta.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.