Comment ce remodelage aidera-t-il à augmenter la valeur de votre maison? La start-up de Seattle Plunk lève 6,5 millions de dollars pour le savoir

Nouveau financement: La start-up immobilière de Seattle, Plunk, a clôturé un tour de table de 6,5 millions de dollars dirigé par Unlock Ventures.

La technologie: Plunk aide les propriétaires à jouer des scénarios «et si» pour déterminer ce qui pourrait faire augmenter ou diminuer la valeur de leur maison. L’application utilise le traitement d’image, l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique pour évaluer l’état d’une maison et recommander des projets de rénovation spécifiques susceptibles d’augmenter sa valeur – également connus sous le nom de «Plunk Value».

À certains égards, Plunk est similaire aux outils d’évaluation de la maison tels que Zillow’s Zestimate, mais va encore plus loin avec des recommandations personnalisées alimentées par diverses sources de données. Il est moins axé sur l’achat ou la vente de transactions et davantage sur tout le parcours du propriétaire.

Traction: L’application gratuite de Plunk a récemment été lancée dans la région de Seattle et a été utilisée pour plus d’un million de foyers, identifiant plus de 400 milliards de dollars de «Plunk Value» combinée.

Les affaires: La société ne partage pas encore ses plans de monétisation et affirme qu’elle se concentre sur l’établissement de ses analyses comme crédibles et faisant autorité.

Brian Lent et David Bluhm, cofondateurs de Plunk. (Photos Plunk)

Leadership: Plunk est dirigé par David Bluhm et Brian Lent. En 2004, les vétérans de la start-up de Seattle ont aidé à lancer Medio, qui a d’abord été un service de recherche mobile mais s’est transformé en un fournisseur d’analyse mobile que Nokia a récupéré et intégré dans sa branche HERE Technologies. Un consortium de constructeurs automobiles allemands a ensuite acquis HERE en 2015.

Lent, qui est le PDG de Plunk, est resté avec HERE à la suite de l’accord et était plus récemment directeur de la technologie avant son départ en 2018. Lent a précédemment lancé des sociétés telles que Micro Revelations et Intelligent Results. Il était cadre chez Junglee avant qu’Amazon ne l’acquière en 1998; Carême a passé les deux années suivantes chez Amazon, où il a créé son premier groupe d’exploration de données.

Bluhm est un entrepreneur et un investisseur de longue date à Seattle. Il a précédemment dirigé des sociétés telles que Z2Live et DropForge Games, et est président de Powerit, une start-up de batteries.

«Nous voulons être la voix la plus fiable dans toutes les questions financières liées à l’accession à la propriété», a déclaré Bluhm, président de Plunk, à ..

Investisseurs: Parmi les autres bailleurs de fonds, citons Sony Innovation Fund, Plug and Play Ventures, Vectr Fintech Partners et Second Century Ventures. Le tour de table comprend 2 millions de dollars levés au cours des deux dernières années que . couvrait auparavant.

«Savoir ce que vaudra votre maison avant de le rénover deviendra la nouvelle norme», a déclaré Andy Liu, co-fondateur de Unlock Venture Partners.

Et après? Plunk prévoit de développer l’entreprise de 21 personnes et participera au programme d’accélérateur de mise à l’échelle 2021 Reach hébergé par Second Century Ventures.

Pôle immobilier à Seattle: Plunk fait partie d’un groupe de sociétés immobilières de la région de Seattle. La région abrite des poids lourds tels que Zillow Group et Redfin, ainsi que des startups telles que Flyhomes, Blokable, Loftium, Arrived et d’autres.