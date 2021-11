Comment cela affecte-t-il la santé mentale?

14/11/2021 à 09h00 CET

À l’occasion de Journée mondiale du diabète, la Fédération internationale du diabète (FID) a publié de nouveaux chiffres montrant que 537 millions d’adultes vivent actuellement avec le diabète dans le monde.

Il s’agit d’une augmentation de 16% (74 millions de plus) par rapport aux estimations précédentes faites par Tsahal en 2019.

Si l’on se concentre sur l’Espagne, les données sur l’augmentation de cette pathologie sont encore plus inquiétantes. La 10e édition de l’Atlas du diabète de la FID, à paraître le 6 décembre, révèle que certains 5,1 millions d’Espagnols vivent avec le diabète.

Cela signifie que le nombre de personnes atteintes de diabète a augmenté de 42% dans notre pays depuis 2019.

La prévalence du diabète en Espagne a atteint 14,8%. Elle touche un adulte sur sept et est le deuxième taux le plus élevé d’Europe.

En outre, les dépenses de santé liées au diabète en Espagne ont atteint 13 430 millions d’euros (15 500 millions de dollars), ce qui place le pays dans la liste des dix premiers pays en termes de dépenses de santé liées au diabète.

De nombreux cas non diagnostiqués

Près d’un tiers (30,3 %) des personnes atteintes de diabète en Espagne ne sont pas diagnostiquées. Et le problème est que, lorsque le diabète n’est pas détecté ou n’est pas traité correctement, il peut entraîner des complications graves et potentiellement mortelles, telles que. ex. une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral, une insuffisance rénale, la cécité ou l’amputation d’un membre inférieur. Ces complications réduisent la qualité de vie et augmentent les coûts des soins de santé.

«Au cours des deux dernières années, il y a eu une forte augmentation du nombre d’adultes atteints de diabète en Espagne. C’est une tendance inquiétante qui affecte la vie de millions de personnes à travers le pays », déclare le Dr Antonio Pérez Pérez, président de la Société espagnole du diabète (SED) et directeur de l’Unité d’endocrinologie et de nutrition de l’Hôpital de la Santa Creu i Sant Pau à Barcelone.

Au-delà de la santé physique

Pour les spécialistes du diabète, un aspect clé du traitement et du contrôle de la maladie est la gestion multidisciplinaire. Et parmi ceux-ci, l’un des aspects les plus importants et probablement les plus méconnus est l’aspect psychologique.

Comme l’a expliqué le chef du service d’endocrinologie et de nutrition de l’hôpital la Luz, le Dr María Luisa de Mingo, le diabète est l’une des maladies chroniques qui nécessite le plus de soutien psychologique pour l’acceptation et l’adaptation aux changements après le diagnostic qui seront le , avec la motivation de la personne elle-même, influencera l’évolution meilleure ou pire de la maladie.

L’impact du diabète sur les enfants

Les enfants sont probablement l’un des groupes de population les plus vulnérables à l’impact psychologique du diabète. Selon cet expert, le diagnostic de cette pathologie, notamment de type 1 chez l’enfant, implique une crise et un stress psychosocial tant pour le patient que pour sa famille en raison des changements de mode de vie et de maîtrise de soi qu’il faut avoir.

« Après le diagnostic de diabète, un trouble adaptatif peut survenir qui est une réaction exagérée à ce qui est attendu et qui est transitoire et peut durer environ 9 mois avec l’apparition de symptômes anxio-dépressifs, de troubles du sommeil ou d’isolement social », explique le médecin. par Mingo.

La maladie implique une série de phases typiques telles que le déni et la rébellion. « Il y a une recherche de deuxièmes avis par des spécialistes et les patients ne croient pas que cela puisse leur arriver & mldr; Même la rage les amène à rechercher un facteur responsable de la maladie », souligne María Luisa de Mingo.

« D’autres entrent dans la dépression et la tristesse et croient qu’ils ne peuvent pas atteindre les objectifs à atteindre », explique le spécialiste de l’hôpital La Luz.

Désordres psychologiques

Le stress, l’anxiété et l’angoisse sont des troubles psychologiques qui pourraient affecter la santé mentale d’une personne diabétique. En plus de ceux-ci, les troubles alimentaires, très fréquents chez les femmes, méritent également qu’on s’y attarde.

Selon le médecin de Mingo, le contrôle de l’alimentation, du poids et de la dose d’insuline peut entraîner l’apparition de troubles tels que l’anorexie ou la boulimie.

« L’hypoglycémie récurrente peut provoquer une frénésie de sucreries que l’on essaie ensuite de compenser avec des doses supplémentaires d’insuline », affirme l’endocrinien.

Cet expert affirme également que l’image négative de soi en tant que personne « défectueuse » et « différente » génère un sentiment d’infériorité et la peur du rejet social (par exemple, les enfants le jour des anniversaires d’amis). De plus, elle peut être un facteur de risque de complications et de diminution de la qualité de vie.

Étant donné que des troubles chroniques tels que la dépression, des comportements obsessionnels dus au désir de perfectionnisme dans la gestion du diabète, la phobie sociale et la phobie de l’hypoglycémie (le taux de sucre dans le sang est inférieur à la normale) peuvent également apparaître, « il faut être attentif à leurs soupçons pour aider à les verbaliser et pouvoir s’adresser à un spécialiste en psychologie / psychiatrie pour obtenir de l’aide et du soutien », conclut le Dr María Luisa de Mingo.