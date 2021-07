Comment cela affecte-t-il Lety Calderón que les comptes de Juan Collado soient gelés ?

in

Cela a été accepté lors d’une brève réunion avec la presse alors qu’il traversait le tapis rouge lors de la première de la pièce Sie7e. “D’une certaine manière, cela l’affecte (cela l’affecte) parce que j’absorbe beaucoup de dépenses dans lesquelles il me soutenait auparavant et maintenant plus.”

Leticia Il a également accepté que bien qu’il soit en prison, Juan Collado elle est consciente des enfants qu’elle a eus avec elle, Luciano Oui Carlo, même économiquement. « D’une manière ou d’une autre c’est en attente. Oui, il ne parle pas très souvent (avec eux), non, mais c’est en attente. En ce moment, par exemple, je viens du dentiste.

“Ils font un traitement pour Luciano, ils réparent ses dents. Je lui ai immédiatement envoyé le budget il y a quelques jours ; Il m’a immédiatement envoyé l’argent et m’a dit : ‘Bien sûr’. Il est en attente des passeports ; Je lui dis que je veux aller les vacciner et il me dit : « Comptez-y. En ce sens, économiquement parlant, il en a toujours été conscient”, a déclaré l’actrice.