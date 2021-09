Comment cela aurait-il été de rejoindre LeBron et Jokic dans la même équipe ?

in

Lorsque James Lebron a quitté les Cleveland Cavaliers était recherché par toute la ligue. Toute franchise voulait avoir l’un des meilleurs joueurs de l’histoire dans son vestiaire. Et cela n’allait pas être différent dans le pépites de Denver qu’ils voulaient rejoindre Nikola Jokic.

Avec Jokic et Barton à bord, les Denver Nuggets se tourneront vers un autre agent libre : LeBron James. Les Nuggets ont été en contact avec l’agent de James et chercheront agressivement une réunion “, a écrit Chris Mannix de Sports Illustrated en 2018 et c’est une nouvelle quelque peu inaperçue à l’époque.

De son côté, LeBron a également évoqué l’intérêt des Nuggets pour lui. “Le propriétaire de l’équipe est un ami très cher, alors il me l’a dit plusieurs fois, et il m’a aussi envoyé ces chemises rétro que je pense qu’ils portent ce soir. Les blanches. Les blanches avec les montagnes … Il a dit ‘tu verrais bien dans l’un de ces’. Mais nous avons été en vacances, des choses de cette nature. Nous avons une grande amitié, mais je n’y ai pas accordé beaucoup d’importance “, ont dit James.

Changement d’historique

Maintenant, c’est le contraire, car Denver est l’un des plus grands rivaux des Lakers de Los Angeles dans la lutte pour le titre de la Conférence Ouest. Ceux qui pourraient être coéquipiers pourraient être les plus grands rivaux de cette nouvelle saison.

Les Nuggets étaient une équipe compétitive, mais ils n’étaient pas aussi forts qu’ils le sont maintenant. Avoir LeBron avec eux les aurait aidés à atteindre de nouveaux niveaux plus rapidement, mais ils ont quand même atteint l’élite de la ligue grâce à l’explosion d’autres joueurs de soutien pour Mike Malone.