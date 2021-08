Comment cela fonctionne réellement lorsque des émissions comme SEAL Team passent de la télévision en réseau au streaming

Avec un box-office solide de 1,9 million de dollars jeudi soir pour Candyman, les choses s’annoncent plutôt douces aujourd’hui pour Colman Domingo. Le vétérinaire de Fear The Walking Dead se joint à nous pour le podcast Hero Nation pour discuter du film d’horreur produit par Jordan Peele, des problèmes qu’il soulève et des endroits où […] More