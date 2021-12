Comment célébrer Kuumba pendant le Jour 6 de Kwanzaa

Le 31 décembre marque le 6e jour de Kwanzaa. Le sixième jour, nous allumons la troisième bougie rouge, qui représente le principe de Kuumba, ou créativité.

Engagement : En ce jour, nous nous engageons à toujours faire tout ce que nous pouvons, de la manière dont nous le pouvons, afin de laisser notre communauté plus belle et plus bénéfique que la façon dont nous en avons hérité.

Groupe d’adolescents serviables créant et entretenant un projet d’art communautaire

Les Noirs débordent pratiquement de créativité, et la grève des créateurs de TikTok en juin dernier est la preuve de l’influence et de la puissance de notre créativité. Nos esprits créatifs ont donné naissance à des inventions révolutionnaires, à des divertissements et à des modes qui façonnent la culture ; et de nouvelles façons de guérir et d’élever la communauté.

Les façons de pratiquer le Kuumba incluent la participation à une célébration musicale Kwanzaa, la peinture d’une murale ou la création d’un jardin dans votre quartier. Vous pouvez créer quelque chose de nouveau, que ce soit une œuvre d’art ou même une nouvelle idée.

Ce jour-là, il est également de coutume d’organiser une grande fête appelée Karamu, qui peut se tenir à la maison, dans un centre communautaire ou dans une église. En règle générale, le menu comprendra des aliments et des ingrédients originaires du continent africain tels que des graines de sésame, des arachides, du chou vert et de l’igname.

Comment allez-vous célébrer Kuumba aujourd’hui et au cours de la nouvelle année ?

Habari gani ? Kuumba !

Joyeux Kwanzaa !

